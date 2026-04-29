Coutaz fue claro en Unión: "Racing no pagó nada, pedimos que se cumpla con lo pactado"

El prosecretario Horacio Coutaz confirmó que Unión ya inició gestiones formales contra Racing por los pases de Juan Nardoni y Adrián Balboa.

En Unión el conflicto con Racing dejó de ser una preocupación silenciosa para convertirse en un tema central. Así lo dejó en claro Horacio Coutaz, quien detalló el estado de los reclamos por las transferencias de Nardoni y Adrián Balboa.

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“Tenemos dos conflictos. Uno con la transferencia de Balboa, donde iniciamos un reclamo ante la Cámara de Resolución de Disputas de AFA por la rendición de cuentas”, explicó el dirigente en diálogo con Sol Play FM 91.5.

En ese caso, Unión cuestiona la falta de claridad en los números informados por Racing, especialmente en relación a gastos y comisiones.

El caso Nardoni, más complejo para Unión

El otro foco está puesto en la venta de Nardoni al Grêmio. Allí, el club santafesino reclama el 30% que le corresponde y que, según Coutaz, aún no fue abonado.

“Racing no ha pagado nada. Ya están en mora desde que cobraron la primera cuota”, afirmó. Y agregó: “Estamos trabajando en la presentación formal por incumplimiento y también para verificar los montos reales de la operación”.

Según detalló, el conflicto gira en torno a la cifra total del pase. Mientras desde Avellaneda sostienen que fue por seis millones de dólares más objetivos, otras versiones indican que el monto habría sido mayor.

“Hay algo que no cierra: o la venta fue menor a lo que se dijo públicamente o hay parte de la operación que no se está mostrando”, deslizó.

Negociaciones agotadas y camino legal para Unión contra Racing

Coutaz también explicó por qué los casos se tramitan por separado: “Con Balboa accedimos antes a cierta documentación y por eso avanzamos primero. En Nardoni intentamos agotar todas las instancias de negociación, pero no hubo respuesta”.

Incluso reveló que dirigentes de Unión debieron viajar a Buenos Aires para acceder a los contratos, aunque solo pudieron ver parte de la documentación.

“Racing se ampara en cláusulas de confidencialidad, pero nosotros somos parte de la operación, no terceros”, remarcó.

Cuánto reclama Unión

En términos económicos, el dirigente estimó que por la primera cuota del pase de Nardoni —de unos dos millones de dólares según Racing— a Unión le correspondería cerca de un 30% tras deducciones, cifra que ronda los 140 millones de pesos.

Balboa Nardoni.jpg Unión espera más datos sobre la salida de Juan Nardoni a Gremio, pero ya cargó en AFA contra Racing por Adrián Balboa.

En paralelo, por el pase de Balboa al FC Pari Nizhniy Novgorod, el club espera cobrar un porcentaje de una próxima cuota cercana a los 500 mil dólares.

Relación desgastada entre Unión y Racing

Más allá de los números, el conflicto impacta en el vínculo institucional. “Con Racing siempre tuvimos buena relación, incluso accedimos a pedidos en otras operaciones. Hoy no entendemos esta postura”, señaló Coutaz.

Y comparó: “En otras transferencias, como la de jugadores de Talleres, los clubes ponen a disposición toda la documentación desde el primer momento. Eso es lo habitual”.

Unión, entre reclamos y la economía diaria

El dirigente también se refirió a la situación económica del club, en línea con la realidad del fútbol argentino. “Tenemos un déficit operativo alto y lo estamos atacando desde todos los frentes. Necesitamos vender jugadores para sostener la estructura”, admitió.

En ese contexto, valoró ingresos alternativos como los eventos realizados en el estadio 15 de Abril y el Malvicino.

Lo que viene

Mientras avanza el proceso en la Cámara de AFA por el caso Balboa, Unión se prepara para formalizar en los próximos días el reclamo por Nardoni.

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“La prioridad es cobrar lo que corresponde. No estamos pidiendo ningún favor, sino que se cumpla con lo pactado”, cerró Coutaz.

El conflicto sigue abierto y promete nuevos capítulos, con impacto directo en las arcas del club… y en su relación con Racing.