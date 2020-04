Madelón: "No pude asimilar el desarme del equipo completo"

Cuando decidió alejarse por tercera vez del banco de Unión no aceptó preguntas. Dio una conferencia donde su monólogo expresó el punto de vista respecto a su salida del club.

Ahora, en medio de la pandemia por coronavirus, a casi un mes de ese día, Leonardo Madelón rompió el silencio y charló con el programa Fútbol 910 (La Red) para recordar su pasado en el Tatengue y también dejó algunas frases interesantes respecto a su futuro.

En el inicio reconoció que "con Unión quedó una relación de puertas abiertas, no pude asimilar el desarme del equipo completo, habíamos tratado de mejorar la campaña 2018-19, se habló de vender a un Pittón, Zabala y Yeimar, pero se fueron ellos más el otro Pittón, Acevedo, Fragapane, Martínez, entonces en el transcurso del último tiempo también Cavallaro, me quedó solamente con Bottinelli. Habíamos prometido hacer otro equipo para intentar llegar a la Libertadores, me costaba mucho identificarme con este equipo, otra vez vuelta a empezar, chicos nuevos, entendí que había otra persona para potenciarlo pero no salí peleado con nadie".

LEER MÁS: Armando: "No existe un reconocimiento para el plantel que logró el Ascenso en 1989"

Más adelante expresó que "con Dock Sud y con Morón no pudimos en Copa Argentina, pero no fue esa la razón de mi salida. Veía que alguien puede darle aire fresco, fueron 6 años con un bache en Belgrano, tengo que descansar un poco, disfrutando ahora a pesar de la pandemia. Tenía un muy buen contrato, no todo es dinero en la vida, hay que saber salir y elegir bien, no juego con las instituciones, entendía que tenía que salir, a la dirigencia lo sorprendió pero no había ningún problema".

madelon.jpg El exDT de Unión evitó polemizar con Spahn respecto a los motivos de su alejamiento. UNO Santa Fe / José Busiemi

Si bien en este receso obligado se barajaron varios nombres, Madelón desconoce estar al tanto de las negociaciones. En este sentido apuntó: "Me llegó el nombre de Marcogiuseppe, yo lo contrataba por año como asistente, analista de videos. No tengo la menor idea, me gustaría mucho que vayan a buscar a uno que haya aprendido al lado mío".

El ex-DT rojiblanco en otro tramo de la charla consideró que "hay una ansiedad tremenda porque el fútbol no arranca, van a empezar a volar nombres, es un equipo que está bien Unión, el desafío de lo que le toque en la Sudamericana, con un plantel dósil, le entra mucha cantidad de trabajo, pibes nuevos con ganas de laburar, la rebeldía a veces es buena".

Cuando le tocó volver al armado de su último plantel, Madelón expresó que "armamos un equipo importante, tuvimos dos años de memoria ese equipo, la gente iba a ver a un equipo avasallante de local, que sometía a sus rivales, este año aún ganando partidos como Huracán o Godoy Cruz a mí no me gustaba ni disfrutaba del fútbol, a mi me quieren, la gente me mima, pero no me gustaba y es la explicación que les di".

LEER MÁS: River tendría en la mira a un juvenil en ascenso de Unión

Al momento de opinar cómo está pasando la cuarentena, Madelón disparó: "Estoy en Flores con mi señora y mi hijo Augusto que es profe de Liniers, ellos entrenan on line, le ponen mucha voluntad, no está fácil el mundo, resolver eventos, Dominicana y El Salvador decretaron sus campeones, hay que ponerse en la piel de los dirigentes para ver cómo se resolverá el futuro deportivo".

Cuando le preguntaron por su relación con Cristian Bragarnik, representante suyo y top en el fútbol argentino, Madelón dijo que "hace 6 años que estoy con él, siempre en Unión y estuvimos charlando que no hay que enloquecerse. No tengo la necesidad de apurarme para trabajar, esperar algo de afuera o un lindo proyecto. Me gustaría salir campeón con un equipo, las dos únicas veces que me llamaron para cumplir objetivos lo pude lograr. El Olimpo 2007 que ascendió y el Unión 2014 que también pudo subir. Me gustaría un club que tenga ese objetivo y estoy preparadísimo".

Pero no quiso dejar de acotar que "en todos estos años a Cristian (Bragarnik) le pegan de todos lados porque tiene una empresa muy grande, a mi me ayudó muchísimo en el armado de todos los equipos, me hablaba a cualquier hora por tal o cual jugador, siempre me ayudó. Nunca me impuso ningún jugador, a mi me contratan para dirigir, yo lo hablo con mis colaboradores. Hoy le pegas tres tiros en los palos y el jugador quiere cobrar tres veces más, nosotros seguimos con el mismo sueldo".

En la parte final prefirió no polemizar con el presidente Luis Spahn, quienes dias pasados expresó que la salida de Madelón fue para no perder prestigio. Al respecto, sentenció: "Tengo por el lomo muchos azotes y presiones altas, de Unión salimos bien y no tuve ningún problema. Lo hablé en conferencia, no hablé mal de nadie, a mí me contratan para dirigir, traté de hacer lo mejor que pude. El balance lo dará el tiempo".