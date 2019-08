Mazzola: "Si estamos todos bien le pelearemos a cualquiera"

Nicolás Mazzola llegó sin tanta chapa en el mercado de pases de verano, procedente de O'Higgins de Chile, donde en 22 encuentros se despachó con ocho conquistas.

Su arribo fue posible debido a que los dirigentes tatengues no pudieron abrochar el Plan A, que era Walter Bou, quien se fue a jugar a Unión La Calera del fútbol trasandino, desde donde hace pocas semanas recaló en Unión.

El destino los juntó en el Tate para afrontar una temporada que también será histórica, debido a la participación en la Copa Sudamericana 2020. Y este domingo, a partir de las 13.15, ante Lanús, en el 15 de Abril, serán los encargados de conformar la nueva dupla ofensiva.

El exatacante de Gimnasia de La Plata fue el único jugador que atendió a la prensa tras el entrenamiento de este viernes en el predio Casasol y comenzó diciendo: "Estoy muy contento, me siento bien. Ahora tengo que aprovechar la oportunidad para no salir del equipo".

• LEER MÁS: Unión tendrá dos "tanques" para recibir al entonado Lanús

En cuanto a lo que fue el período de recuperación de su lesión, contó: "Con tranquilidad, a lo largo de mi carrera me manejé así. Por momentos, sobre todo en los primeros días, estuve un poco bajoneado por estar haciendo una buena pretemporada y perderme partidos. Pero ya pasó, trabajé para que me vuelva a tocar y ahora tengo que aprovechar la oportunidad".

"Soy una persona muy tranquila, y la ansiedad lo que provoca es que las cosas no salgan bien, más cuando hay una lesión de por medio, por lo que la manejé con tranquilidad. En algún momento te puede tocar por lo que hay que tomarlo de esa manera", agregó el atacante.

También se le preguntó cómo impactó el golpe que sufrieron ante Newell's, en Rosario, e indicó: "Fue un cachetazo porque como lo vieron todos los sentimos nosotros, ya que no salieron las cosas de la manera que lo habíamos planeado, pero de esto tenemos que sacar las cosas positivas y darnos cuenta que cuando aflojamos un poco las cosas no salen, nos sirve para mejorar. Antes no éramos los mejores ni ahora somos los peores. Tiene que servirnos de experiencia para que no nos vuelva a pasar".

Embed La palabra de Nicolás Mazzola en la previa del partido ante Lanús pic.twitter.com/HUojYUPYtp — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 23, 2019

Posteriormente se lo consultó por la experiencia de jugar con otro nueve como Walter Bou, e indicó: "Me tocó jugar con otro nueve y me siento cómodo. A Walter lo conozco desde Gimnasia, trato siempre de adaptarme y que el otro delantero se adapte a mi juego, para cuando nos toque jugar podamos entendernos, con él no será la excepción. El grupo está bien y al que le toca siempre es para sumar, hay una competencia interna linda y esperemos hacerlo bien para ayudar al equipo".

Se refirió al partido ante Lanús, y destacó: "Esperamos que sea un partido durísimo, por la situación en la que están. Ganaron el último partido, por lo que es un envión anímico importante. Nosotros trataremos de hacernos fuerte en casa, como siempre. Ellos vendrán por todo y nosotros trataremos de contrarrestarlos, para que los puntos queden en casa".

• LEER MÁS: Javier Méndez se perderá como mínimo los próximos dos partidos

Y acotó: "Creemos que se dará un partidos de mucha disputa por el balón, tendremos que tomar los recaudos con el cuerpo técnico que nos pasan la info de los rivales. Tendremos que hacernos fuerte en casa, ante un equipo que tiene buenos jugadores, que está en una zona que no gusta y que juegan bien, por lo que tendremos que estar atentos para volver a ganar".

Sobre la racha de lesionados en el plantel, opinó: "Me pasó en otros equipos de una racha de lesiones, y en otros no pasó. Lo importante es encontrarle la vuelta para que no vuelva a pasar. Si estamos todos y bien nos convertimos en un equipo difícil".

Por último hizo un balance del momento de Unión en esta temporada que está dando sus primeros pasos, y manifestó: "El equipo está bien, lo hablamos entre nosotros. No es un detalle menor que se hayan ido tantos jugadores titulares e importantes, y vengan chicos nuevos. A mí cuando llegué me costó entrar en el circuito de lo que quiere el cuerpo técnico, pero los que llegaron se adaptaron rápido. Lo importante es que hay un grupo sano, de buena gente, y a partir de ahí empezar a hacernos fuertes. Recién arranca el campeonato, y si nosotros estamos juntos y hacemos las cosas que tenemos que hacer le pelearemos a cualquiera pero si nos descuidamos un poquito nos ocurrirá lo de Rosario".