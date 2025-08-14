Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión define el equipo para visitar a Instituto con varias dudas en el equipo titular

Leonardo Madelón analiza meter mano en la formación titular de Unión, con al menos tres cambios, para visitar este viernes a Instituto en Alta Córdoba.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2025 · 08:08hs
Prensa Unión

Leonardo Madelón ajusta las últimas piezas de cara al compromiso que Unión afrontará este viernes, desde las 19, ante Instituto en Alta Córdoba, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los duros desafíos que se le presentan a Unión

El Tatengue viene de caer ante Argentinos Juniors por 1-0 en La Paternal y buscará recuperarse en su segundo partido consecutivo fuera de casa. Vale recordar que luego recibirá a Huracán, para luego salir dos veces más seguidas fuera de Santa Fe: Racing y Gimnasia.

LEER MÁS: Spahn y la lucha por la permanencia en Unión: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

El entrenador contará con el regreso de Franco Fragapane, quien ya cumplió su fecha de suspensión, y todo indica que ingresará en lugar de Augusto Solari, quien hizo su presentación con la camiseta de Unión en la derrota contra Argentinos.

Franco Fragapane Valentín Fascendini práctica Unión

Sin embargo, no sería la única modificación: Madelón evalúa el ingreso del uruguayo Maizon Rodríguez por Juan Pablo Ludueña en la defensa, y no descarta variantes en el ataque.

Madelón, ¿toca la delantera para visitar a Instituto?

En ofensiva, el DT analiza la inclusión de Marcelo Estigarribia en reemplazo de Lucas Gamba o Cristian Tarragona. Incluso, existe la posibilidad de repetir el cambio que aplicó en el complemento frente al Bicho, con el ingreso de Agustín Colazo para renovar la delantera.

LEER MÁS: La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Con este panorama, la probable formación sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Fragapane; Gamba o Estigarribia y Tarragona o Estigarribia.

El duelo en Córdoba será clave para las aspiraciones de Unión, que apenas mantiene dos puntos de ventaja sobre Aldosivi y Talleres, equipos que hoy deberían disputar un desempate para definir un descenso. Un triunfo no solo le daría aire en la tabla, sino que lo acercaría a un punto de Instituto, rival directo en la pelea por la permanencia.

Unión Instituto Madelón
