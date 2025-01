Meynier no tenía lugar en Unión y sale a préstamo a 9 de Julio de Rafaela

El delantero volvió tras finalizar su préstamo en Patronato y, al no ser considerado en Unión, baja al Federal A para probar suerte en 9 de Julio de Rafaela

El Unión modelo 2025 de Cristian González ya está pronto a quedar formado para la triple competencia. Llegaron varias incorporaciones para potenciar la base y subieron varios pibes de las inferiores que están en el radar del técnico. Pero hay otros que no eran considerados y comenzaron a analizar opciones .

Uno de ellos es el delantero Mariano Meynier, que volvió de estar a préstamo en Patronato, donde jugó muy poco y no anotó. Pese a que no había tantos atacantes, igual no entró en la consideración de Kily y pensó que lo mejor era volver a salir en busca de continuidad.

Meynier se va otra vez de Unión

Fue así como apareció la chance de 9 de Julio de Rafaela para disputar el Federal A. Si bien es cierto que baja ahora dos categorías, apuesta en sumar rodale y potenciarse como goleador. Si bien faltan detalles, el acuerdo es por un préstamo de un año.

MarianoMeynier.jpg Mariano Meynier firmó su primer contrato con Unión y apunta a tener más minutos en 2024.

Es sí, antes renovó su vínculo con el Tate, que finalizaba en diciembre de este año y, sino, iba a quedar libre después. De esta manera, sigue siendo parte del patrimonio.

Este tipo de acciones comenzó a ser común en Unión, ya que lo mismo hizo Lisandro Morales, que tras firmar su primer contraro profesional, se mudó a Atletico de Rafaela, donde fue presentado este martes, para militar en el Federal A. Ante la falta de oportunidades en Santa Fe y la Primera Naciona, igual se la juegan para empezar desde más abajo.