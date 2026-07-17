Unión ultima detalles para sumar a Pintado en una semana con aluvión de refuerzos

El lateral Juan de Dios Pintado terminó de finiquitar su salida de Nacional y su llegada a Unión es inminente. Gimnasia (LP) lo presta. ¿Qué más se busca?

En un mercado de pases que comenzó marcado por las numerosas salidas, Unión empieza a acelerar en el capítulo de las incorporaciones. Mientras Leonardo Madelón trabaja para darle identidad al equipo, la dirigencia avanza en los últimos movimientos y tiene prácticamente asegurada la llegada de Juan de Dios Pintado .

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El defensor uruguayo era uno de los nombres apuntados desde hace varios días, aunque la negociación se extendió más de lo previsto. El jugador debía resolver su salida de Nacional de Montevideo y, posteriormente, alcanzar un entendimiento con Gimnasia y Esgrima La Plata, propietario de su ficha, para concretar el préstamo.

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Superados esos pasos, el acuerdo quedó muy cerca de concretarse. Según pudo saberse, restan detalles administrativos para concretar la operación, por lo que el arribo del lateral se produciría entre este fin de semana y el lunes para pasar la revisión médica y, si no surge ningún imprevisto, firmará su contrato para incorporarse a los entrenamientos.

Unión acordó con Gimnasia (LP) el préstamo de Juan de Dios Pintado. Prensa Nacional

Con esta incorporación prácticamente cerrada, el Tatengue continúa reconstruyendo un plantel que sufrió varias bajas en las últimas semanas. A la vuelta de Mauro Luna Diale y a las llegadas de Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez —ninguno fue oficializado por las inhibiciones— se sumará un futbolista que viene a reforzar el sector derecho de la defensa. Sin embargo, el mercado para Unión todavía no está terminado y la dirigencia mantiene abiertas otras gestiones para completar el plantel antes del cierre del libro de pases.

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¿Qué más busca Unión?

Dentro de las prioridad está otro lateral izquierdo, ya que solo están el pibe Lucas Ayala y Bruno Pittón, otro zaguero por la partida de Valentín Fascendini, un volante más y habría que ver si otro delantero también en que caso que se vaya Agustín Colazo.