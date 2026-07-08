Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión confirmó la transferencia de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo de Francia, una operación que ya estaba acordada desde hace varios días. ¿En cuánto?

Unión confirmó este miércoles la transferencia del lateral izquierdo Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo de Francia, una operación que ya estaba acordada desde hace varios días y que solo aguardaba el anuncio oficial.

Mientras el lateral izquierdo ya se encuentra en territorio francés para completar los estudios médicos, firmar su contrato y ser presentado en su nuevo equipo, el Tate utilizó sus redes sociales para comunicar la venta del futbolista surgido de las inferiores.

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Unión confirmó la venta de Mateo Del Blanco

"El Club Unión informa que Mateo Del Blanco fue transferido al Racing Club de Estrasburgo de Francia. El monto total de la operación asciende a USD 2.850.000 por el 100% de la ficha", expresó la institución en un breve comunicado.

El Club Unión informa que Mateo del Blanco fue transferido al Racing Club de Estrasburgo de Francia.

El monto total de la operación asciende a USD 2.850.000 por el 100% de la ficha. pic.twitter.com/gPUD0x2lx9 — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 8, 2026

De esta manera, quedó confirmada una negociación que se había acelerado en los últimos días y que le permitirá al futbolista dar el salto al fútbol europeo tras consolidarse en la Primera División con la camiseta rojiblanca.

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Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás con la transferencia de Rafael Profini, el comunicado de Unión no brindó detalles sobre aspectos clave de la operación. Principalmente, no especificó la modalidad de pago ni cómo se abonarán, lo que siempre fue un problema para el club. Asimismo, finalmente no habría una plusvalía como trascendió.

Ese punto no es menor, ya que el monto informado supera el valor de la cláusula de rescisión, por lo que se presume que el pago no sería al contado, sino en cuotas. Más allá de esos interrogantes, Unión concretó una nueva venta al exterior y vuelve a apostar por la proyección internacional de uno de los futbolistas formados en su cantera, sumando réditos más que necesarias a una tesorería golpeada y con muchas cosas por resolver.