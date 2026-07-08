Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión confirmó la transferencia de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo de Francia, una operación que ya estaba acordada desde hace varios días. ¿En cuánto?

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 14:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Prensa Unión

Unión confirmó este miércoles la transferencia del lateral izquierdo Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo de Francia, una operación que ya estaba acordada desde hace varios días y que solo aguardaba el anuncio oficial.

• LEER MÁS: Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Mientras el lateral izquierdo ya se encuentra en territorio francés para completar los estudios médicos, firmar su contrato y ser presentado en su nuevo equipo, el Tate utilizó sus redes sociales para comunicar la venta del futbolista surgido de las inferiores.

• LEER MÁS: Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Unión confirmó la venta de Mateo Del Blanco

"El Club Unión informa que Mateo Del Blanco fue transferido al Racing Club de Estrasburgo de Francia. El monto total de la operación asciende a USD 2.850.000 por el 100% de la ficha", expresó la institución en un breve comunicado.

De esta manera, quedó confirmada una negociación que se había acelerado en los últimos días y que le permitirá al futbolista dar el salto al fútbol europeo tras consolidarse en la Primera División con la camiseta rojiblanca.

• LEER MÁS: Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás con la transferencia de Rafael Profini, el comunicado de Unión no brindó detalles sobre aspectos clave de la operación. Principalmente, no especificó la modalidad de pago ni cómo se abonarán, lo que siempre fue un problema para el club. Asimismo, finalmente no habría una plusvalía como trascendió.

Ese punto no es menor, ya que el monto informado supera el valor de la cláusula de rescisión, por lo que se presume que el pago no sería al contado, sino en cuotas. Más allá de esos interrogantes, Unión concretó una nueva venta al exterior y vuelve a apostar por la proyección internacional de uno de los futbolistas formados en su cantera, sumando réditos más que necesarias a una tesorería golpeada y con muchas cosas por resolver.

Unión Mateo Del Blanco Racing de Estrasburgo
Noticias relacionadas
pasan los dias en union y leonardo madelon sigue sin renovar su contrato

Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

union entra en una semana de definiciones y madelon espera varias senales

Unión entra en una semana de definiciones y Madelón espera varias señales

union aguarda la plata por profini para descomprimir el delicado presente financiero

Unión aguarda la plata por Profini para descomprimir el delicado presente financiero

crece la expectativa en union por la posible venta de mateo del blanco

Crece la expectativa en Unión por la posible venta de Mateo Del Blanco

Lo último

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Último Momento
Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Ovación
Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal