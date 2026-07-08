Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

La confirmación de su transferencia a Racing de Estrasburgo no solo marcó el cierre de una etapa deportiva, sino también el momento elegido por Mateo Del Blanco para abrir su corazón. Horas después de que Unión oficializara la venta, el lateral publicó un emotivo mensaje de despedida.

El defensor, que desde hace varios días se encuentra en Francia ultimando detalles para firmar su contrato y ser presentado, aprovechó las redes sociales para expresar lo que significó vestir la camiseta tatengue. En su escrito, Mini tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante su crecimiento futbolístico y personal.

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Con apenas 22 años, Del Blanco cierra un ciclo importante en el club que lo formó y emprende el mayor desafío de su carrera. Del otro lado del océano ya lo esperan para la firma de su contrato y la presentación oficial, mientras que en Santa Fe dejó un mensaje cargado de emoción para ponerle punto final a una etapa que difícilmente olvide.

Del Blanco se despidió de Unión

"No sé por dónde empezar, pero hoy me toca despedirme del club de mis amores, del club que me vio crecer, el que me formó como jugador pero también me formó a ser mejor persona. Pasé por todas las etapas en el club y creo que de todo aprendí a nunca hay que darse por vencido y luchar por lo que uno quiere. Gracias a toda la hinchada tatengue,a los entrenadores que tuve en todos mis años, utileros, kines, médicos, cocineros, profes y sobre todo a mis compañeros que convivimos el día a día que me han echo ser competitivo hasta el último día. Agradecerle a mis amigos y principalmente a mi familia que no me dejaron caer en unos de los peores momentos de mi carrera , y que verlos sufrir y llorar a ellos me hicieron más fuerte para poder superarme y siempre poner al club por delante de todo. Dejé la vida por el club desde el que soy hincha de niño y lo voy a ser siendo. Voy a ser y seré siempre TATENGUE".