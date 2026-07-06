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Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Mientras la atención está puesta en el mercado de pases, hay un tema pendiente: la renovación Leonardo Madelón. Hoy Unión no tiene DT formalmente

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 16:40hs
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Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

En Unión hay una imagen que refleja el presente. Leonardo Madelón dirige cada entrenamiento de la pretemporada, conversa con los dirigentes sobre el armado del plantel y define qué futbolistas serán tenidos en cuenta. Sin embargo, hay un detalle que aún no cambió: todavía no firmó su nuevo contrato.

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La situación resulta llamativa. En la práctica, el Francés ejerce plenamente como entrenador, pero desde lo administrativo el nuevo vínculo continúa pendiente. No es un conflicto ni un punto de tensión entre las partes, aunque el paso del tiempo hace que el tema empiece a ganar protagonismo.

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En las últimas semanas, el foco estuvo en otros asuntos. Las ventas, la búsqueda de incorporaciones y los amistosos de pretemporada ocuparon la agenda diaria. En ese contexto, la continuidad de Madelón quedó en un segundo plano, pese a tratarse de una cuestión clave para el futuro inmediato del club.

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¿Por qué se demora la renovación de Unión?

La explicación estaría más relacionada con cuestiones operativas que con diferencias económicas o deportivas. Uno de los motivos que demora la firma sería la presencia de Cristian Bragarnik, representante del entrenador, en el Mundial, donde se encuentra atendiendo distintas gestiones vinculadas a otros futbolistas y entrenadores.

Se dilata la renovaci&oacute;n de Madel&oacute;n en Uni&oacute;n.

Se dilata la renovación de Madelón en Unión.

Por eso, en Unión transmiten tranquilidad. Nadie imagina un desenlace diferente al de la renovación y el propio Madelón ya trabaja con vistas a una temporada en la que conoce perfectamente cuáles serán las condiciones. El entrenador también tiene claro que el contexto económico obliga a moderar las expectativas. Si bien las ventas le dieron algo de aire a las finanzas, el desajuste financiero sigue condicionando el mercado de pases y no habrá margen para realizar incorporaciones de alto impacto.

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En consecuencia, el desafío volverá a pasar por potenciar el plantel con incorporaciones puntuales y, al mismo tiempo, sostener una política que Madelón conoce mejor que nadie: abrirles la puerta a los futbolistas surgidos de las inferiores. No será la primera vez que el DT deba reinventarse con recursos limitados. En sus anteriores ciclos demostró que puede construir equipos competitivos mezclando experiencia con juventud, una receta que asoma nuevamente como la más viable para Unión. Lo concreto es que, más allá de su presencia en el predio todos los días, en los papeles Unión no tiene técnico.

Unión Leonardo Madelón contrato
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