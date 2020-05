Unión sigue muy atento a los que da la AFA en torno a cómo será la vuelta del fútbol. Más que nada porque, si bien ya hubo algunas definiciones, no quiere decir que hayan caído bien todas, como el caso de quitar los descensos, que seguramente dejará mucha más tela para cortar. Eso sí, la única pregunta que todavía no tiene respuesta es cuándo volverá la actividad oficial. Una vez que se sepa eso se determinará el retorno de los entrenamientos. Es por ello que el Tate todavía no confirmó al nuevo técnico. Pero amén de todo eso, al parecer la dirigencia estaría alerta respecto a la situación de un jugador: Cristian Tarragona, de buena temporada en Patronato.

Al parecer, es un jugador que le gustaba en su momento a Leonardo Madelón y también a la dirigencia. Es por ello que, pese a que las prioridades ahora son otras, lo tenían en el radar. En mercados de pases anteriores fue ofrecido, pero nunca convenció del todo pese a tener rodaje en el ascenso de México. Fue así que llegó a Platense y luego a Patronato, que le abrió las puertas a Primera y explotó todas sus condiciones como delantero, marcando nueve goles en 23 partidos.

image.png El santafesino Cristian Tarragona fue uno de los puntos altos de Patronato en la temporada. Foto: Prensa Patronato

El interés de Unión habría estado apuntado más que nada a después del 30 de junio, donde finalizaba su contrato. Eso habría facilitado las cosas, sin tener que pagar el pase y solo enfocarse en un contrato. Por si fuera poco, Cristian Tarragona es hincha tatengue, en lo que hubiese allanado todavía más las cosas; sin embargo Patronato le pondría freno a esa idea.

Por lo que se pudo saber, se le compraría el 50% de pase en una suma cerca a los 300.000 dólares. Aunque no se precisó la forma de pago, ya que actualmente el escenario económico no es el más simple para abonar al contado. La dirigencia paranaense habría entablado charlas con su representación y las novedades se darían en los próximos días.

Crisitan Tarragona (0-1) Argentinos Juniors vs Patronato | Fecha 21 - Superliga Argentina 2019/2020

Así, echaría por tierra con la posibilidad de que Unión avance por el atacante santafesino de 29 años (9 abril 1991). De igual modo, se entienden que hay otros temas que abordar antes que pensar en reforzar un plantel que todavía no tiene conductor.

Al parecer, Sergio Rondina sería el apuntado, pero hasta que no haya certezas, nada puede darse por hecho. Menos en esta cuarentena por el coronavirus que cambió el mapa del fútbol argentino.