Mazzola: "Me quedó la espina de jugar más partidos en Unión"

En enero del 2019 Nicolás Mazzola se sumó a Unión a préstamo y por un año y medio. En consecuencia, su contrato vence el 30 de junio. Si bien no marcó muchos goles, el delantero marcó dos inolvidables, el primero de ellos fue nada menos que en el debut internacional de Unión ante Independiente del Valle. Y el segundo nada menos que en el Clásico para el triunfo ante Colón por 1-0.

En total disputó 27 partidos con la camiseta rojiblanca, convirtiendo cinco tantos. Sin embargo, en su mejor momento en el partido con Banfield sufrió la fractura del maxilar y debió ser operado. Eso le llevó un tiempo de recuperación y en el inicio del 2020 no volvió en su mejor nivel.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el Tanque expresó sus ganas de continuar en Unión, a la vez que manifestó su sinsabor por lo poco que jugó en estos últimos meses. También opinó sobre la salida de Leonardo Madelón y el recuerdo de sus goles más importantes.

Gol Unión Santa Fe vs Independiente | Gol Nicolas Mazzola | Copa Sudamericana 2019

Respecto a la renovación de su contrato y la posibilidad de continuar en Unión después de junio, el delantero expresó:"Por ahora no hay conversaciones, ya que todas las renovaciones están frenadas. En lo personal me encantaría seguir en Unión, estoy encantado con el club y mi familia está muy cómoda en Santa Fe, pero tengo que sentarme a dialogar con los dirigentes. No creo que pase mucho tiempo, ya que se está terminando el contrato a fines de junio.

En cuanto a la renegociación de los contratos en un contexto diferente indicó: "Yo soy muy optimista, obviamente que soy de los que piensa que deberían existir los descensos por una cuestión de competitividad y de mantener los contratos que nos ganamos. Cada uno gana lo que se merece, a mí nadie me regaló nada. No creo que los clubes se den el lujo de bajar contratos y que jueguen los pibes, porque los promedios siguen y si te descuidas en dos años peleas por no descender. Por eso no creo que los clubes hagan la plancha, algunos quizás sí, pero no todos".

Nicolás Mazzola (2-2) Unión SF vs Independiente | Fecha 11 - Superliga Argentina 2019/2020

Ya a la hora de hablar de lo futbolístico, el delantero dijo: "Me tocó vivir cosas espectaculares en el club, de pelear cosas importantes, pero sí hubo irregularidades, me quedo con esa espina de no poder jugar varios partidos seguidos. De no tener esa regularidad, primero por la lesión que sufrí con Banfield y después porque me tocó salir muy pronto en algunos partidos y el futbolista necesita de esa confianza. Me queda esa espina de no tener regularidad, por la lesión y por un poco más de confianza del entrenador. Si me toca quedarme, la idea es jugar mucho más".

Y sobre un incidente que protagonizó ante Central Córdoba en el que fue reemplazo y le pegó un golpe al banco de relevos reveló: "Ese partido salí caliente, porque a nadie le gusta salir, igualmente no justificó el golpe que le di al banco. Fue un momento de calentura, porque no venía jugando, entraba en los últimos 10 minutos y ese partido no me tocó jugar bien y quería tener revancha. Es duro para un jugador no poder demostrar".

Nicolás Mazzola (1-0) Unión SF vs Colón SF | Fecha 9 - Superliga Argentina 2019/2020

"Nos faltó no ser tan irregulares, ya que hubo partidos en los que el equipo jugó de manera espectacular y en otros no pudimos mantener el ritmo. En ese aspecto, el desafío del grupo, que por otra parte es espectacular, es tratar de ser más regulares", aseguró.

Sobre la posibilidad de volver a los entrenamientos en poco tiempo, opinó: "Si hay un protocolo con todas las medidas de seguridad y se cumple a rajatabla, no creo que haya problemas para volver a entrenar. Pero está claro que debemos hacerlo correctamente, no ir más allá. En lo personal me encantaría porque significaría ver a mis compañeros nuevamente. Volver al trabajo que es lo que más nos gusta".

Por último cuando le preguntaron con qué gol se quedaba, si el de la Copa o el del Clásico respondió: "No puedo quedarme con uno, porque los dos fueron muy importantes para mí y para el club. Es lindo quedar en la historia por el primer gol en una Copa internacional y el Clásico porque lo ganamos con un gol mío. Están los dos en el podio".