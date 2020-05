Si en Primera División hay una gran incertidumbre acerca de lo que ocurrirá con el campeonato, a raíz de la pandemia del coronavirus, todo se potencia más en la Primera Nacional. Uno de los equipos que pugnaban por ingresar al Reducido y que se encuentra expectante sobre qué decisión se tomará con respecto al certamen es el Alvarado de Mar del Plata que dirige Juan Pablo Pumpido, exentrenador de Unión.

Juan Pablo Pumpido habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) donde se refirió a todos estos temas que hacen a la actualidad del fútbol argentino, donde pretende con Alvarado de Mar del Plata dar el batazo para buscar un lugar en Primera División. También se refirió a su paso por Unión, donde a pesar de una buena cosecha de puntos se tuvo que ir al quedar marcador por perder el Clásico.

En el inicio de la charla, Juan Pablo Pumpido contó cómo se está trabajando en Alvarado y manifestó: "En las primeras semanas pensábamos que esto iba a durar poco y mandábamos trabajos tácticos. Después con el tiempo esto se extendió y ya era tedioso mandar videos de jugadas y demás. Nos manejamos más desde lo físico, hoy tratamos de acompañar y ayudar en lo que se pueda. Hay jugadores que hicieron la mudanza la semana pasada, son momentos raros para trabajar. Con respecto a lo mío viendo lo que se puede de cuestiones pasadas para corregirlas a futuro y haciendo mucha charlas de fútbol para dentro del mal momento sumar experiencias".

LEER MÁS: Mazzola: "Me quedó la espina de jugar más partidos en Unión"

Cuando se le pidió una opinión sobre los cambios en el fútbol que decidieron desde AFA, Juan Pablo Pumpido, ex-DT de Unión, contó: "Lo de los descensos lo entiendo, por la situación, no se sabe cuándo va a volver. Entiendo que no quieran castigar, pero no entiendo lo del reducido, de última si lo hacés, hacelo con los cuatro que están clasificados. No entiendo por qué entran los ocho. Si se juega tenemos que jugar todos y sino tienen que ascender San Martín (T) y Atlanta. No se puede inventar un Reducido. Nosotros estábamos a dos partidos cuando faltaban nueve. Estoy a seis con 27 que quedaban en disputa".

En cuanto a su carrera como entrenador, por la manera que se dio, y el exentrenador de Unión destacó: "Uno no elige cómo arranca la carrera de entrenador. Es difícil que se dé a mi edad la oportunidad que tuve. Lo hablaba con mi mujer, supongamos que estaba en Reserva y Leonardo Madelón en vez de irse luego ante Sarmiento se iba a fin de año seguramente la dirigencia iba a elegir a otro cuerpo técnico, entonces no iba a tener la oportunidad de dirigir a Unión ni a Patronato. Se arrancó como se dio, en una situación donde estábamos preparados, me fue bien, no me fue mal. Lo que opacó los resultados fue el clásico, eso pasa en esta ciudad donde se piensa mucho en un partido y no se ve más allá. Saqué el mismo porcentaje que Madelón hasta el partido con Sarmiento, después si le fue mal. Gracias a que no me fue mal tuve la chance de dirigir a Patronato. Todo esto no lo planifiqué, se fue dando. En todos los lugares donde estuve se cumplieron los objetivos, eso es un buen comienzo. Patronato se tenía que salvar del descenso y lo salvamos cinco partidos antes. A Alvarado había que salvarlo del descenso e íbamos camino a eso".

Juan Pablo Pumpido.jpg Juan Pablo Pumpido hizo una buena cosecha de puntos en Unión pero quedó marcado por perder el Clásico. UNO Santa Fe

"Me cambió la vida Santa Fe FC. Me invitó Esteban Kreig a venir a Santa Fe a vivir, ya que estaba en Buenos Aires. Me vine a los 20 años y a los 21 estaba dirigiendo. Siempre dije que como no llegué como jugador lo iba a ser como técnico. Cuando hoy me cargan y me dicen que no llegué como jugador les digo que a los 33 ya dirigía en Primera (risas)", agregó Juan Pablo Pumpido, que hizo su primer trabajo como profesional en Unión, en otra parte de la charla.

En cuanto a cómo incidió en su carrera ser el hijo de Nery Pumpido, el ex-Unión dijo: "Se genera mucho mito para afuera por el apellido. Si no trabajaba como lo hice no hubiese tenido las oportunidades que se me presentaron. Siempre me preguntan por esto por todo lo que gané. Pero llegué a los lugares que llegué por trabajar y gracias a que mi viejo no me llevó debajo del ala de él a trabajar para ganar plata. Me dijo que si quería ser técnico que tenía que dirigir siete años en la Liga, Federal C y después me llevó a trabajar con él. Obviamente que me abre un montón de puertas como son las charlas que estamos haciendo, hablé con el Loco Abreu, con el Tata Martino, el viernes hacemos la segunda charla con Darío Kudelka, y ya hicimos con Ricardo Gareca y Claudio Borghi. Para lo único que me hubiese servido el apellido fuera de esto es haber entrado gratis a los boliches (risas)".

Sobre lo que tiene de su padre en cuanto a entrenador, Juan Pablo Pumpido respondió: "Estuve con él en toda su parte como técnico, tengo de él la forma de vivir los partidos, los entretiempos como él los tomaba. Saqué muchas cosas de él sobre lo profesional y humano".

LEER MÁS: Unión se reforzaría con dos jugadores por línea

Se le hizo referencia a su paso por Unión y a su salida tras la derrota ante Vélez, sobre lo cual Juan Pablo Pumpido tiró: "Me fui porque lo sentí. A los técnicos de la casa no se les tiene la misma paciencia, pasó en Unión y en Colón. Los que tienen característica 011 tienen más peso que los que tenemos el 0342. No creo que en otro lugar sienta lo que siento por Unión, yo ya había tomado la decisión de irme luego del partido Banfield pero no me dejaron, más allá del clásico. Ojalá pase el tiempo y dejemos de analizar los resultados por un clásico”.

También se le hizo mención al mérito que tuvo en que Bruno Pittón no quede libre de Unión en inferiores y el haberlo ubicado de lateral por la izquierda y Juan Pablo Pumpido reconoció: "Ayer hablé una hora por teléfono con Mariano Soso (nuevo DT de San Lorenzo). Me da orgullo, porque todos vieron el esfuerzo que hizo y de la injusticia que hubiese sido que quede libre. Tenemos que tener orgullo a todos los que trabajamos Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Emanuel Britez, un montón. Tuve el mérito de llevarlo a Las Parejas para que no quedara libre. Todos sabemos lo que le costó, se enojó cuando lo puse de tres porque jugaba de extremo, le dije que lo iba a poner ahí porque en Primera no iba a jugar de extremo, y hoy es el tres goleador de San Lorenzo".

En el final a Juan Pablo Pumpido, se le hizo referencia a una anécdota que contó Oscar Ruggeri (ver video) en una Navidad en España, que lo tuvo como protagonista junto a Mariana Nannis (exmujer de Claudio Caniggia) y Diego Maradona, con un flipper y reveló: "Me acuerdo que fue en Navidad, pero no de esos momentos puntuales, ya que era chico. El otro día estaba viendo fotos y hay una de esa Navidad con Maradona, Dalma y Yanina en el arbolito. El Fliper ese estuvo hasta hace algunos años en la cada el Ubajay, lo tiramos porque estaba viejo. Si me lo dejaba, hoy lo vendía, era el Fliper de la Nanis, algo le íbamos a sacar (risas)”.