Pumpido: "Si Unión no pasaba en la Copa era todo negro"

Luego de su paso por Alvarado de Mar del Plata, Juan Pablo Pumpido se encuentra expectante para definir qué será de su futuro como entrenador. Su primera experiencia fue Unión, cuando tomó al equipo tras la partida de Leonado Madelón en 2016, y a pesar de haber hecho una interesante campaña en cuanto a cosecha de puntos, debió dar un paso al costado debido a que nunca pudo sobreponerse del golpe que significó perder el Clásico ante Colón.

En diálogo con Radio Eme Deportivo,Juan Pablo Pumpido, exentrenador de Unión, comenzó diciendo: "Hoy estamos tratando de cuidarnos, con lo que en principio nos decían, pese a que se liberaron algunas cosas. Estamos tratando de salir lo menos posible. Se hace difícil y aburrido a veces, pese a no tener club hoy trato de estudiar y leer mucho para enriquecerse para seguir creciendo en esto. Si tengo que hacer un resumen de cuatro meses, estoy en el encierro al igual que todos pero estoy aprovechando el tiempo para progresar en mi actividad".

En cuanto a la salud de su papá, Nery Pumpido, exarquero y entrenador de Unión, Juan Pablo destacó que "está bárbaro, tuvo una recuperación rápida y buena. Lleva su tiempo estar al 100%, pero por suerte está muy bien. Era algo que estaba programado desde abril pero por la pandemia del coronavirus se pospuso para llegar al mejor momento, por suerte ya pasó todo y quedó en una anécdota para el futuro".

Luego, Juan Pablo Pumpido reveló por qué se dio su salida de Alvarado y afirmó: "Se terminó de muy buena manera el vínculo con Alvarado, trabajamos hasta el 30 de junio y decidimos no renovar. Fue una experiencia muy buena, a este fútbol lo manejan los resultados y fueron muy buenos. Es un club nuevo, que toda la vida jugó en el Federal B y A. Lógicamente que un club cuando asciende el objetivo es mantener la categoría, lo estábamos logrando, nos propusimos entrar en la Copa Argentina y lo conseguimos. Fue un año de conocer la categoría como cabeza de grupo, fue todo positivo, estoy contento. Pero uno tiene que tomar decisiones, se terminó el contrato el 30 de junio y no lo volvimos a renovar".

"Es una categoría muy competitiva y muy pareja, más que Primera División. No hay tanta diferencia de jerarquía entre un club y otro. Es una categoría muy cerrada, de mucho estudio, roces y menos espacios. Es fútbol pero es distinto el juego, tiene mucha más fluidéz la Superliga, pero está bueno conocer otra categoría. Ya conozco las dos divisiones y también el Federal C, la Liga e inferiores. Fue un camino largo y por suerte para mí llegó el fútbol profesional", destacó Juan Pablo Pumpido, el exentrenador de Unión.

pumpido juan pablo.jpg Juan Pablo Pumpido se refirió a la temporada que tuvo Unión y reveló por qué se fue de Alvarado. UNO Entre Ríos

En tanto que luego, Pumpido hizo un análisis de la temporada de Unión y reveló: "Lo de la Copa es lo que queda a flor de piel y tapa lo otro, fue un torneo irregular. Pero haber pasado ante un rival como Mineiro tapa lo otro. Está en una etapa de transición, también el plantel. No era raro lo que le pasó, se habían vendido a cinco jugadores importantes antes de arrancar el torneo. Si esa clasificación no se hubiese dado sería todo negro. Pero es un momento normal por toda las bajas. De los 11 titulares que tenía Madelón hace dos años no queda ninguno. En esta temporada tuvo el contraste de no tener los resultados esperados en la Copa Argentina y el torneo, pero sí lo tuvo en Copa Sudamericana".

Finalmente, se permitió opinar sobre la salida de Leoanrdo Madelón de Unión y Juan Pablo Pumpido dijo: "No me sorprendió su salida, lo conozco mucho, trabajé con él. En su momento cuando me tocó asumir a mí se había ido de la misma forma. Este es un momento muy parecido al que me tocó asumir al frente del equipo. Sé cómo piensa, y pude interpretar la decisión que tomó".

"Es lindo ver que un proceso que arrancamos en Reserva para que sea largo esté dando sus frutos, luego cuando fuimos a Primera, llegó Eduardo (Magnín) con la misma idea, los resultados lo mostraron, ya que estuvo tres años entre los tres primeros. Ojalá se le dé el lugar a los chicos que se ganaron, una cosa es demostrarlo y otra decirlo de la boca para afuera. En este momento donde no habrá descensos les puede llegar su momento, hay buen material, se trabaja bien y hay buenos jugadores. Ojalá se pueda confirmar al patrimonio del club", cerró Juan Pablo Pumpido en cuanto a su visión de las inferiores de Unión.