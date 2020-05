Este martes fue reelecto Claudio Tapia al frente de la AFA y se presentó oficialmente la Liga Profesional en reemplazo de la Superliga después de tres temporadas. Se vienen importantes cambios en el fútbol argentino, que por ahora no se sabe cuándo se reanudará por la cuarentena que se instaló en el país por la pandemia del coronavirus. Quizás lo que más hizo ruido en Santa Fe que Unión y Colón se quedaran afuera del Comité Ejecutivo, en una pérdida de fuerza. De todas maneras, los dirigentes de estos clubes no se opusieron al dictamen e, incluso, elogiaron la gestión de Chiqui. Por algo será. Precisamente sobre este tema, el vicepresidente 1 de Rosario Central, Ricardo Carloni, se refirió a este tema y la deuda que se tiene con el Tate.

"No sé si me sorprendió. Creo que Santa Fe está representada por los dos clubes de Rosario en esta ocasión y no tengo la menor dudas que después de 2025 se van a sumar, porque son clubes importantes, tanto Unión como Colón. Creo que el presidente Tapia le está dando una importancia federal al fútbol que quizás antes no la tenían otros dirigentes. Estoy convencido que ya llegará su momento también" , apuntó Ricardo Carloni en charla con LT9.

carloni.jpg Ricardo Carloni dijo que los clubes de Santa Fe están representados en el Comite Ejecutivo de la AFA por los clubes de Rosario

También admitió que se empiezan a charlas sobre la renovación de los contratos: "Vamos a empezar a dialogar con los referentes del plantel por los sueldos de abril, mayo y junio para intentar llegar a un acuerdo global. Más que nada para darle cierre antes que sea el 30 de junio, que es cuando cierran varios contratos. La nueva aprobación de la AFA de las prórrogas de vínculos hasta diciembre es una herramienta importante que tenemos los clubes, porque tenemos un desfasaje. Es optativo y por ahora no determinamos qué hacer al respecto. Estamos avanzando con Diego Cocca y ya acordamos con el director deportivo".

Asimismo, hizo alusión a la deuda que Rosario Central tiene con Unión por los pases del uruguayo Diego Zabala y Emanuel Britez. Vale recordar que ambos se sumaron al Canalla en la última temporada. Bomba directamente desde el Tate y el lateral de Independiente, que no hizo uso de la opción de compra.

image.png Unión vendió el 50% del pase que tenía de Diego Zabala a Rosario Central. Foto: prensa Rosario Central

Pese a que inicialmente el acuerdo se iba cumpliendo, en solo cuestión de meses la cuestión salió de sintonía y el propio Ricardo Carloni admitió cómo viene la mano: "Estamos atrasados en los pagos. Es una realidad y estamos haciendo los esfuerzos para encontrar una refinanciación. Tenemos una buena relación con Unión y el presidente Luis Spahn. le vamos a encontrar una solución para definir esto".