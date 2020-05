Día clave para Unión: Rondina define si continúa en Arsenal

"Me contactaron de Unión y antes lo habían contactado a mi representante, luego me llamaron y les dije que primero quería tener una reunión con la gente de Arsenal, que es lo que corresponde y luego escucharlos, pero no sin antes sentarme a hablar con el presidente de Arsenal", manifestó Sergio Rondina en el diálogo que tuvo en los últimos días con TNT Sports.

Huevo Rondina es el máximo candidato que tiene la dirigencia de Unión para reemplazar a Leonardo Madelón en el puesto de DT, ya que tiene el aval total de la Comisión Directiva y su nombre cayó de gran forma entre los hinchas rojiblancos, que se mostraron seducidos por su propuesta futbolística.

El presidente Luis Spahn fue dando indicios sobre que la búsqueda estaba centrada en Rondina, al manifestar hace un par de semanas que el DT apuntado tenía contrato hasta el 30 de junio con su actual club. Incluso desde Buenos Aires se menciona que los directivos de Arsenal se mostraron muy molestos con sus pares de Unión por querer sumar al entrenador.

Rondina se mostró públicamente seducido por la chance de desembarcar en Unión, ya que se trata de un equipo que le daría la posibilidad de mostrarse a nivel internacional con la disputa de la Fase 2 de la Copa Sudamericana y porque tiene un plan superador, luego de haber realizado muy buenas campañas en los últimos años de la mano de Madelón.

Además, un dato no menor para los tiempos que corren es que Unión tiene el antecedente de ser un club pagador, lo cual resulta un gran atractivo para Rondina, debido a que según pudo averiguar UNO Santa Fe, Arsenal le debe mucho dinero en concepto de sueldos y premios, que estarían pendientes del ascenso logrado a Primera División en la temporada 2018/2019.

image.png Rondina define su continuidad en Arsenal mientras Unión espera para avanzar por su contratación.

Otro dato favorable para Unión es que Arsenal tendrá una profunda refundación futbolística como consecuencia que como reconoció Rondina, hay nueve jugadores titulares a los cuales se les termina el contrato: "De los que son habituales titulares Pereira y Soraire, más los juveniles del club. Al resto se les vence el contrato. Hablé toda la semana con el presidente que nos íbamos a juntar esta semana, luego quedamos en juntarnos la semana que viene. Pero nos pasa lo mismo, no sabe cuándo se volverá el fútbol, los ingresos, si habrá o no descenso. Arsenal tiene una incertidumbre muy grande, no me va a firmar un contrato a mí si el fútbol arranca en diciembre".

Pero este miércoles será un día clave para definir si Rondina continúa en Arsenal o bien queda liberado para negociar con los dirigentes de Unión. Es que se va a producir el tan esperado encuentro entre Huevo y Julio Grondona (h), donde el presidente de la entidad del Viaducto buscará convencerlo para que continúe en el club.

Un dato no menor es que los dirigentes pueden estirar los vínculos con los entrenadores por seis meses más, pero a favor de Unión está la posibilidad de ofrecerle un buen contrato (aunque no similar al que percibía Leonardo Madelón, que era uno de los mejores pagos del fútbol argentino), y que la relación entre el DT y Grondona no sería la mejor, producto de la deuda que se tiene para su cuerpo técnico y una relación que se fue desgastando con el correr de los meses.

Lo que queda claro es que a partir de este jueves los dirigentes de Unión tendrán un panorama mucho más claro en cuanto a la sucesión de Leonardo Madelón, ya que sabrán con certezas si tienen que descartar a Arsenal y volcar la búsqueda en otro entrenador, o bien tienen el camino allanado para avanzar con la contratación del Huevo Rondina, el entrenador que seduce a todo el mundo rojiblanco.