Rosario Central abonó otra parte de la deuda a Unión

En el Canalla no hay plata y por eso está haciendo malabares para abordar diferentes saldos. Desde ya, el Tate vienen insistiendo en que se cumpla la firmado y por eso, amén de que no hay cortocircuitos y el diálogo es fluido, tuvo que ajustar "los tornillos" más de una vez mediante el presidente Luis Spahn.

Emanuel Britez.jpg Foto: prensa Rosario Central.

La semana pasada, Rosario Central iba a presentar un plan de pago por lo que resta del saldo, cercano a los 600.000 dólares, pero las medidas económicas del gobierno disparó la suba del dólar y echó para atrás con esto. Entonces hubo que pensar en algo nuevo. Justamente un aporte vendría desde Lanús por la tratativa de Emanuel Britez, que no es tenido en cuenta. Ese dinero iría directamente a Unión a cuenta, ya que no sería una venta.

Yendo por el mismo hilo conductor, por lo que se pudo saber, en las últimas horas Rosario Central habría girado otros 5.000.000 de pesos y aprovechando el cotejo del sábado, se concretaría una reunión entre las directivas para establecer un nuevo plan de pago. La economía no está fácil y la idea es terminar de darle un corte definitivo a esta historia que viene desde principios de 2020.

Damián Martínez.jpg Prensa Rosario Central

No sería el único tema a tratar, ya que Rosario Central insistirá en la posibilidad de quitar la cláusula de Damián Martínez, que si juega dos partidos más hay una opción obligatoria de compra por el otro 50% del pase. El objetivo pasa por no colgar al jugador, al que el DT Cristian González quiere tener en cuenta al no poder ubicarlo en otro club, pero si Unión se planta no será posible, porque se generaría una nueva deuda.

Este es el escenario de una historia que entró en una recta de definición, se espera sea con final feliz para ambas instituciones. Habrá que esperar...