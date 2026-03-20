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Rubén Botta, falso nueve y dudas: el once de Defensa para recibir a Unión

Souto repetiría el equipo y apostaría por Rubén Botta como referencia móvil ante un Tatengue siempre incómodo.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 17:14hs
Rubén Botta, falso nueve y dudas: el once de Defensa para recibir a Unión

Defensa y Justicia se prepara para un duelo exigente ante Unión en Florencio Varela. Rubén Botta asoma como falso nueve en un equipo que buscará sostener la posesión y atacar los intervalos, aunque con la necesidad de corregir desajustes en repliegue que vienen condicionando su rendimiento.

Un equipo que suma, pero no convence

Más allá de su ubicación en la tabla, el conjunto de Varela evidencia altibajos estructurales. El reciente 5-2 ante San Lorenzo maquilló un proceso con fisuras: previamente, el equipo había sido silbado por su gente, reflejo de una pérdida de solidez en fase defensiva y dificultades para sostener la intensidad durante los 90 minutos.

En el análisis fino, Defensa muestra buenos inicios con presión alta y circulación dinámica, pero tiende a partirse en el segundo tiempo, cediendo metros y quedando expuesto en transiciones defensivas, como sucedió frente a Newell’s y Platense.

El rendimiento como local es uno de los principales focos de preocupación. El Halcón acumula siete partidos sin triunfos en casa, una racha que roza registros negativos históricos para el club. La falta de eficacia en el último tercio y ciertos desajustes en la defensa posicional explican, en parte, esta sequía en Varela.

El antecedente que incomoda: Madelón

El historial ante equipos dirigidos por Leonardo Madelón también juega su partido. Defensa apenas logró imponerse en una oportunidad en alrededor de 15 cruces, un dato que instala un condicionante psicológico en la previa. Aquel único triunfo se remonta a 2007, en el ascenso, ante Olimpo.

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Botta como eje y un once sin referencia fija

Sin un centrodelantero natural tras la salida de Juan Militello, el DT apostaría por un esquema con falso nueve, donde Botta se moverá entre líneas, buscando generar superioridad numérica en zona de creación y liberar espacios para las diagonales de los extremos.

El probable once sería con Cristopher Fiermarín en el arco; una última línea con Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, Martínez y Pereira; en el mediocampo, Santiago Sosa y Aaron Molinas como doble pivote con salida; y en ataque, Botta, acompañado por Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hauche.

La apuesta táctica pasará por romper bloques bajos con movilidad y cambios de ritmo, evitando caer en ataques previsibles. El cruce ante el Tatengue será una prueba clave para determinar si la goleada reciente marcó un quiebre o fue apenas un espejismo en una temporada sin competencia internacional tras casi una década.

Rubén Botta Defensa Unión Florencio Varela
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