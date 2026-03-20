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Unión, con una baja obligada y sensible para visitar a Defensa y Justicia

Leo Madelón deberá realizar una modificación para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Julián Palacios, baja por una dolencia muscular.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 13:29hs
Unión, con una baja obligada y sensible para visitar a Defensa y Justicia

Prensa Unión

Unión ya tiene definido el equipo para enfrentar este sábado desde las 17.45 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura, con arbitraje de Felipe Viola. Y en ese contexto, Leonardo Madelón se vio obligado a introducir una variante respecto del equipo que igualó ante Boca.

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La novedad pasa por la ausencia de Julián Palacios, quien finalmente no logró recuperarse de una dolencia muscular que arrastra desde el último partido. Si bien los estudios descartaron un desgarro, el cuerpo técnico decidió preservarlo y no arriesgarlo en este compromiso.

Palacios, entre lo físico y lo personal en Unión

El volante no solo llegó con lo justo desde lo físico, sino que además estuvo en Buenos Aires por un asunto familiar, motivo por el cual se reincorporó recién este viernes a los entrenamientos.

En ese escenario, y teniendo en cuenta que había salido con molestias en el encuentro anterior, la decisión fue no incluirlo entre los titulares para evitar una lesión mayor.

Palacios venía de ser protagonista en el empate 1-1 ante Boca, donde abrió el marcador con un verdadero golazo, ratificando su buen momento futbolístico.

Solari toma su lugar entre los 11 de Unión

Ante esta baja, todo indica que Augusto Solari será quien se meta en el equipo titular para ocupar ese lugar en la mitad de la cancha. El ex Racing aportará despliegue, recorrido y experiencia en una zona clave del campo.

Augusto Solari
Augusto Solari ser&aacute; el reemplazante de Juli&aacute;n Palacios en Uni&oacute;n para visitar a Defensa y Justicia.

Augusto Solari será el reemplazante de Julián Palacios en Unión para visitar a Defensa y Justicia.

De esta manera, Madelón mantiene la base del equipo, aunque con una variante obligada que modifica parte del funcionamiento ofensivo.

Estigarribia, recuperado y titular

Por otra parte, una buena noticia para el cuerpo técnico pasa por la recuperación de Marcelo Estigarribia, quien había terminado con molestias musculares ante Boca y además arrastraba un corte en la cabeza sufrido en el partido frente a Independiente.

El delantero evolucionó de buena manera en ambos aspectos y estará desde el arranque, lo que le permite a Unión sostener una referencia ofensiva importante.

El equipo para ir a Varela

Con este panorama, el once que dispondría Madelón para visitar a Defensa y Justicia sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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Unión afrontará un compromiso exigente en Florencio Varela, con la necesidad de sumar y sostener su competitividad en la Zona A. La baja de Palacios obliga a reacomodar piezas, pero el equipo rojiblanco intentará responder con solidez en una parada siempre compleja.

Unión Defensa y Justicia Leonardo Madelón
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