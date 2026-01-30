Uno Santa Fe | Unión | Santiago Zurbriggen

Santiago Zurbriggen explicó que pasó con Mauricio Martínez y Claudio Corvalán

El director deportivo de Unión hizo un balance del mercado, explicó prioridades, destacó refuerzos y aclaró por qué no se concretaron algunas gestiones.

30 de enero 2026 · 10:46hs
Santiago Zurbriggen explicó que pasó con Mauricio Martínez y Claudio Corvalán

Con el libro de pases cerrado, Unión trazó un balance puertas adentro sobre lo realizado en el mercado. El director deportivo Santiago Zurbriggen explicó los criterios que guiaron las incorporaciones, la confianza en los juveniles y los motivos que llevaron al club a tomar decisiones anticipadas en negociaciones que se extendieron más de lo previsto.

Mercado de pases Unión: balance oficial

Zurbriggen remarcó que en el club quedaron conformes con el trabajo realizado, ya que se logró reforzar puestos considerados prioritarios dentro de las posibilidades económicas. Además, dejó abierta la chance de utilizar el cupo aún disponible, en caso de que aparezca una oportunidad conveniente. En paralelo, subrayó la importancia de los juveniles que vienen entrenando con el plantel profesional, una señal clara de que Unión busca equilibrar refuerzos con identidad formativa.

En cuanto a los nombres que llegaron, explicó que Brahian Cuello fue incorporado por su versatilidad ofensiva, ya que puede moverse por ambos costados e incluso desempeñarse como mediapunta. Un perfil similar al de Rayo González, pensado para ampliar variantes en ataque. Sobre Lucas Menossi, destacó su experiencia y buen manejo de pelota, cualidades que encajan con la idea de darle mayor fluidez al mediocampo. El objetivo inmediato es que alcance su mejor forma física para potenciar al equipo.

La negociación de Mauricio Martínez

Más adelante, el director deportivo se refirió a la situación de Mauricio Martínez, quien finalmente continuará su carrera en Sarmiento de Junín. Según explicó, fue una alternativa que el club evaluó seriamente, pero las condiciones económicas impidieron avanzar.

“Era una opción real y el jugador tenía predisposición, pero los números nunca cerraron dentro de nuestras posibilidades”, señaló. Y agregó con franqueza: “No podíamos quedarnos esperando hasta el final sin garantías, por eso resolvimos avanzar por otra alternativa como Menossi, que también estaba en nuestra planificación”.

LEER MÁS: De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

La situación de Corvalán

El director deportivo también se refirió a Claudio Corvalán, con quien mantuvo un diálogo directo. Señaló que se buscó una salida ordenada y respetuosa, priorizando el aspecto humano además del contractual. Con la cuestión económica encaminada, ahora el futuro del defensor depende de su resolución deportiva, ya que todavía cuenta con posibilidades abiertas para continuar su carrera.

De esta manera, Unión cerró un mercado marcado por decisiones estratégicas, límites presupuestarios y planificación, con la intención de sostener competitividad sin perder el orden institucional.

