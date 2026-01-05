Santiago Zurbriggen: "Unión es mi casa y por eso acepté el desafío"

Santiago Zurbriggen fue presentado por el presidente Luis Spahn como nuevo director deportivo de Unión. "Este no es un cargo individual, las decisiones se consensúan", tiró.

Unión dio este lunes un paso institucional clave con la presentación oficial de Santiago Zurbriggen como nuevo director deportivo del club. El acto se desarrolló en conferencia de prensa y estuvo encabezado por el presidente Luis Spahn, quien explicó los fundamentos de la decisión y el rol estratégico que ocupará la nueva figura dentro del proyecto deportivo rojiblanco.

La designación se enmarca en la nueva normativa de AFA que impulsa la profesionalización de la estructura futbolística de los clubes, aunque desde Unión dejaron en claro que la elección fue más allá de una obligación reglamentaria. “No se trata solo de cumplir una norma, sino de fortalecer un modelo de trabajo integral”, remarcó Spahn al tomar la palabra.

Spahn: orden, identidad y proyección

El presidente tatengue destacó que la llegada de Zurbriggen responde a una evaluación profunda y consensuada con el cuerpo técnico y el área dirigencial vinculada al fútbol. “Analizamos distintos perfiles y entendimos que Santiago reunía las condiciones humanas y profesionales que buscábamos”, explicó.

Spahn hizo especial hincapié en la necesidad de unificar criterios entre el fútbol profesional y el amateur, con el objetivo de potenciar la cantera y consolidar un camino sostenido de crecimiento. En ese sentido, aclaró que el director deportivo tendrá un rol central en la coordinación general, aunque cada área contará con responsables específicos que rendirán cuentas dentro de una estructura organizada.

Además, el presidente subrayó el fuerte vínculo afectivo del exdefensor con la institución: “Santiago siente a Unión como su casa. Ese sentido de pertenencia también pesa cuando se toman decisiones de este tipo”.

Zurbriggen: “Vengo preparado y con un equipo de trabajo”

Visiblemente emocionado, Zurbriggen agradeció la confianza y aseguró que asume el desafío con convicción. Recién retirado del fútbol profesional tras su paso por Italia, explicó que la propuesta de Unión aceleró su regreso al país. “Cuando llamó Luis no lo dudé. Es una oportunidad que no se le puede decir que no a un club como Unión”, afirmó.

Zurbriggen.jpg Prensa Unión

El flamante director deportivo contó que llevaba varios años preparándose para este rol, con capacitaciones y diplomaturas tanto a nivel nacional como internacional. También confirmó que trabajará junto a un grupo ya definido: Renzo Marzocchi como secretario técnico, Gustavo Yuto en el área de scouting y Yamil Nasser en videoanálisis, además del personal que ya se desempeña en el club.

Zurbriggen explicó que su función abarcará principalmente el plantel profesional y la Reserva, manteniendo un contacto permanente con las divisiones formativas. “La clave es la comunicación clara y el trabajo en equipo. Este no es un rol individual, las decisiones se consensúan”, señaló.

Mercado, planificación y respaldo al cuerpo técnico

Consultado por el mercado de pases, Zurbriggen evitó dar nombres propios, aunque confirmó que hay gestiones en marcha y que todo se trabaja en conjunto con Leonardo Madelón y la dirigencia. Valoró la tranquilidad del entrenador y destacó la importancia de evaluar correctamente al plantel, especialmente en un contexto económico complejo donde los préstamos aparecen como una herramienta central.

“La idea es ordenar, vincular áreas, anticiparse a los problemas y dar soluciones. No es solo incorporar jugadores, es gestionar”, sintetizó.

Un rol clave para el nuevo Unión

La presentación de Santiago Zurbriggen marca el inicio de una nueva etapa en la estructura deportiva de Unión. Con una figura que conoce el club desde adentro, formación específica y un equipo de trabajo definido, la dirigencia apuesta a consolidar un modelo más profesional y ordenado, con la mirada puesta en el corto y mediano plazo.

El Tatengue empieza a construir su 2026 no solo desde el campo de juego, sino también desde los escritorios, con la convicción de que el crecimiento deportivo necesita planificación, identidad y conducción clara.

El audio de la presentación de Santiago Zurbriggen