De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Rafael Profini, surgido de las inferiores, aprovecha su oportunidad Brilló ante Lanús y se ganó un lugar que parecía lejano en la consideración de Madelón.

30 de enero 2026 · 10:31hs
De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Rafael Profini pasó de estar en un segundo plano a convertirse en una de las notas positivas de Unión en el inicio del torneo. El mediocampista de 22 años tuvo un rendimiento destacado ante Lanús y, contra varios pronósticos, volvió a consolidarse como titular en el equipo rojiblanco.

De alternativa a titular: Rafael Profini

Durante buena del segundo semestre del 2025, Rafael Profini no aparecía entre las principales opciones para el mediocampo. Incluso cuando Mauricio Martínez aún integraba el plantel, desde el cuerpo técnico se hablaba de la necesidad de sumar otro volante central para generar mayor competencia en ese sector. Sin embargo, la salida de Martínez modificó el escenario. Allí, el juvenil surgido de la cantera encontró un espacio que supo aprovechar con rendimiento y personalidad.

LEER MÁS: Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Su partido ante Lanús

En la derrota frente a Lanús, Profini fue uno de los puntos más altos de Unión. Mostró marca, despliegue y orden táctico, cualidades que le dieron equilibrio al equipo en un encuentro exigente. Su tarea silenciosa permitió sostener la estructura en la mitad de la cancha.

La dupla de volantes centrales que conformó junto a Mauro Pittón también fue de lo mejor del equipo. Ambos ofrecieron equilibrio, intensidad y buena lectura de juego, una sociedad que rápidamente empezó a transmitir garantía en la recuperación y distribución del balón. Además, su presencia como volante central posibilitó que Pittón jugara unos metros más adelantado por momentos, con mayor libertad para intervenir en los últimos tres cuartos de cancha, una variante que le dio otra dinámica al mediocampo tatengue.

Con apenas 22 años y 42 partidos en Primera División, Profini es un ejemplo de que hay que darle lugar a los "pibes" de Unión y no taparlos con compras o prestamos de jugadores que llegan por un alto costo económico y muchas veces sin rodaje futbolístico. El volante fue formado como defensor central y reconvertido en volante por necesidades del equipo en otro momento, hoy parece haber encontrado su lugar definitivo en la mitad de la cancha.

Así, contra todo pronóstico, el volante volvió a meterse en el once titular y hoy se perfila como una pieza importante en el esquema de Leonardo Madelón, que empieza a encontrar certezas en medio de la renovación del plantel.

