Tagliamonte ya lleva seis vallas invictas en Unión y mete presión para quedarse

El arquero Matías Tagliamonte volvió a ponerle candado al arco y se ilusiona con que Unión haga uso de la opción de compra

2 de noviembre 2025 · 12:32hs
Por segunda fecha consecutiva, Matías Tagliamonte volvió a demostrar que su enorme presente en el arco de Unión. Su actuación fue clave en el triunfo del Tate ante Newell's 1-0 en Rosario, donde se convirtió en la figura del partido y seguró otra vez el cero.

• LEER MÁS: Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas Central con la mira puesta en varias piezas claves

Llegó de esta manera a las seis vallas invictas (tiene ocho si se cuentan los cruces de Copa Argentina ante Rosario Central y River) en este Torneo Clausura, un dato que refleja la solidez defensiva del equipo de Leonardo Madelón. La sensación es que el bache ya pasó y ahora abre otra vez el camino de la consolidación.

• LEER MÁS: ¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

La chance que Unión tiene de comprar a Tagliamonte

Además de su rendimiento, Tagliamonte mete presión en base a rendimientos para que la dirigencia haga uso de la opción de compra del 50% del pase perteneciente a Racing a fin de año por 500.000 dólares.

• LEER MÁS: El notable cambio a favor que experimentó Unión jugando como visitante

El arquero se mostró ilusionado con la posibilidad de quedarse: “Me llegaron mensajes de gente cercana que me comentaba que querían que me compren. Ojalá que pueda ser así, a mí me gustaría quedarme en el club”.

image

Con el Tate peleando por su primera clasificación a los playoffs, la continuidad de Tagliamonte es otro de los temas que comienza a tallar, al igual que la de Mauricio Martínez. Aunque claramente todo se definirá en diciembre y en base también a cuál sera el futuro de Unión este campeonato que ilusiona.

Unión Matías Tagliamonte Newell's
