Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas Central con la mira puesta en varias piezas claves

El plantel de Unión retoma las tareas con la mente puesta en el partido ante Barracas Central de la fecha 15 de la zona A del Clausura. Hay varios tocados

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2025 · 11:17hs
El plantel de Unión retoma este lunes los entrenamientos en el predio Casasol, con la mente puesta en el partido del próximo sábado, a las 21.30 ,ante Barracas Central, por la fecha 15 de la zona A del Clausura. Un duelo clave para el tate, que buscará asegurar su lugar en los playoffs luego del gran triunfo frente a Newel's.

Tras esa victoria, el entrenador Leonardo Madelón decidió otorgarles a los futbolistas el fin de semana libre antes de afrontar una semana corta de preparación para un choque decisivo en el 15 de Abril.

Unión, atento a varios jugadores con molestias

La atención del cuerpo técnico estará centrada en la recuperación de varios jugadores que terminaron con molestias en el Parque Independencia. Cristian Tarragona y Lautaro Vargas (sigue con cuatro amarillas) pidieron el cambio durante el partido por dolencias musculares, mientras que Marcelo Estigarribia finalizó con una molestia en la rodilla que lo obligó a retirarse rengueando.

Estigarribia vuelve a ser duda en Unión pensando en el partido ante Barracas Central.

Su evolución en los próximos días será clave para saber si podrá estar disponible. Sobre todo, porque justo en la pierna donde ya venía con inconvenientes.

Más allá de las preocupaciones físicas, el Tatengue atraviesa un gran momento futbolístico. Se mantiene como uno de los protagonistas de la zona A y sueña con alcanzar por primera vez una clasificación a los playoffs, un objetivo que podría concretarse si logra un nuevo triunfo ante el Guapo en casa.

