¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Mateo Del Blanco dio otra asistencia en el triunfo de Unión ante Newell's y sigue dando brillando en la Liga Profesional. Llegarían varias ofertas a fin de año

El gran presente de Mateo Del Blanco en Unión sigue dando que hablar, ya que volvió a destacarse en el triunfo ante Newell’s en Rosario con una nueva asistencia (lleva cinco) . Envió el centro que terminó en el cabezazo goleador de Agustín Colazo. Con esa acción, se mantiene como el máximo asistidores de la Liga Profesional .

• LEER MÁS: Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas Central con la mira puesta en varias piezas claves

Su rendimiento no es casualidad. Aunque su formación natural fue como volante, Madelón lo reconvirtió en lateral izquierdo, un rol donde logró potenciar su dinámica, precisión y capacidad ofensiva. Desde esa posición, se transformó en una pieza clave por su constante proyección y por la sorpresa que genera al llegar al ataque.

• LEER MÁS: Unión festeja y disfruta de la recuperación que demuestra Agustín Colazo

¿Últimos partidos de Mateo Del Blanco en Unión?

Del Blanco explotó futbolísticamente en este torneo y es, sin dudas, una de las grandes performance de la temporada en el fútbol argentino. Sin embargo, su presente también abre interrogantes sobre su futuro. Su representante, Julio Cataldo, reconoció hace algunas semanas que durante el año hubo ofertas del exterior, pero que decidieron priorizar lo deportivo, ya que Unión debía pelear por no descender (objetivo cumplido).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1984420885311193388&partner=&hide_thread=false GOLAZO DEL TATENGUE Gran cabezazo al ángulo de Agustín Colazo para el 1-0 de Unión ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/G3Ij1NE1gk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

Hoy, con un nivel cada vez más alto y protagonismo asegurado, todo indica que el interés volvería a aparecer —y con más fuerza— a fin de año. Por eso, muchos se preguntan: ¿seguirá Del Blanco en Unión o su despegue lo llevará a nuevos destinos?

• LEER MÁS: El notable cambio a favor que experimentó Unión jugando como visitante

Lo cierto es que, mientras el Tate pelea por meterse en los playoffs, Mateo Del Blanco disfruta de su mejor versión y se consolida como uno de los más valiosos de la Liga Profesional.