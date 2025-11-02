¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mateo Del Blanco dio otra asistencia en el triunfo de Unión ante Newell's y sigue dando brillando en la Liga Profesional. Llegarían varias ofertas a fin de año

2 de noviembre 2025 · 11:56hs
El gran presente de Mateo Del Blanco en Unión sigue dando que hablar, ya que volvió a destacarse en el triunfo ante Newell’s en Rosario con una nueva asistencia (lleva cinco). Envió el centro que terminó en el cabezazo goleador de Agustín Colazo. Con esa acción, se mantiene como el máximo asistidores de la Liga Profesional.

Su rendimiento no es casualidad. Aunque su formación natural fue como volante, Madelón lo reconvirtió en lateral izquierdo, un rol donde logró potenciar su dinámica, precisión y capacidad ofensiva. Desde esa posición, se transformó en una pieza clave por su constante proyección y por la sorpresa que genera al llegar al ataque.

¿Últimos partidos de Mateo Del Blanco en Unión?

Del Blanco explotó futbolísticamente en este torneo y es, sin dudas, una de las grandes performance de la temporada en el fútbol argentino. Sin embargo, su presente también abre interrogantes sobre su futuro. Su representante, Julio Cataldo, reconoció hace algunas semanas que durante el año hubo ofertas del exterior, pero que decidieron priorizar lo deportivo, ya que Unión debía pelear por no descender (objetivo cumplido).

Hoy, con un nivel cada vez más alto y protagonismo asegurado, todo indica que el interés volvería a aparecer —y con más fuerza— a fin de año. Por eso, muchos se preguntan: ¿seguirá Del Blanco en Unión o su despegue lo llevará a nuevos destinos?

Lo cierto es que, mientras el Tate pelea por meterse en los playoffs, Mateo Del Blanco disfruta de su mejor versión y se consolida como uno de los más valiosos de la Liga Profesional.

