Uno Santa Fe | Unión | Unión

El notable cambio a favor que experimentó Unión jugando como visitante

Unión pasó de ser el peor equipo de visitante, a ser el segundo que más puntos sumó en esa condición. Un cambio que explica este gran presente del Tate

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2025 · 10:36hs
Unión viene protagonizando una muy buena campaña en condición de visitante.

Unión viene protagonizando una muy buena campaña en condición de visitante.

En el Torneo Apertura, la producción de Unión en condición de visitante fue realmente bochornosa. Al punto tal que el Tate fue el equipo que menos puntos sumó fuera de su casa.

Unión se convirtió en un equipo confiable jugando como visitante

En esa competencia, el elenco rojiblanco disputó siete partidos, de los cuales perdió seis y apenas empató uno. Así las cosas, cosechó un punto sobre 21 en disputa, con una efectividad del 4,76%.

Una campaña indigna por donde se la mire, que lo condenó a terminar último en la Zona A con apenas 14 puntos. Pero en este Torneo Clausura y de la mano de Leonardo Madelón, el cambio a favor fue impactante.

Y es que el Tate pasó de ser el peor equipo en condición de visitante, a ser uno de los mejores. En lo que va del Apertura, Unión jugó ocho partidos fuera del 15 de Abril, obteniendo cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

LEER MÁS: Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

De esta manera, el equipo sumó 14 puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 58,3% y una diferencia de gol de +5 con 13 a favor y ocho en contra.

En condición de visitante, Unión venció a Instituto 4-0 a Racing 3-2 a Gimnasia de La Plata 3-1 y a Newell's 1-0. Por su parte, empató 1-1 con Boca y 0-0 ante Banfield. Y perdió 1-0 con Argentinos Juniors y 3-1 ante Central Córdoba.

Así las cosas, con Madelón en el banco de suplentes, Unión se convirtió en un equipo serio y competitivo jugando como visitante lo que le permite, hasta el momento ser el líder de la Zona A con 23 unidades.

Unión visitante cambio
Noticias relacionadas
el reclamo de union por los terrenos del corralon municipal: el intendente poletti pidio esperar el analisis legal

El reclamo de Unión por los terrenos del corralón municipal: el intendente Poletti pidió "esperar el análisis legal"

union busca romper una racha de mas de dos decadas ante newells en rosario

Unión busca romper una racha de más de dos décadas ante Newell's en Rosario

union no se conforma y va por mas ante el necesitado newells en rosario

Unión no se conforma y va por más ante el necesitado Newell's en Rosario

Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

Unión viajó a Rosario con plan y equipo definido para visitar a Newell's

Lo último

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Último Momento
Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Martínez, sincero: El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar

Martínez, sincero: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar"

Madelón infló el pecho en Unión: Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros