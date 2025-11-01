El notable cambio a favor que experimentó Unión jugando como visitante

Unión pasó de ser el peor equipo de visitante, a ser el segundo que más puntos sumó en esa condición. Un cambio que explica este gran presente del Tate

En el Torneo Apertura, la producción de Unión en condición de visitante fue realmente bochornosa. Al punto tal que el Tate fue el equipo que menos puntos sumó fuera de su casa.

En esa competencia, el elenco rojiblanco disputó siete partidos, de los cuales perdió seis y apenas empató uno. Así las cosas, cosechó un punto sobre 21 en disputa, con una efectividad del 4,76%.

Una campaña indigna por donde se la mire, que lo condenó a terminar último en la Zona A con apenas 14 puntos. Pero en este Torneo Clausura y de la mano de Leonardo Madelón, el cambio a favor fue impactante.

Y es que el Tate pasó de ser el peor equipo en condición de visitante, a ser uno de los mejores. En lo que va del Apertura, Unión jugó ocho partidos fuera del 15 de Abril, obteniendo cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

De esta manera, el equipo sumó 14 puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 58,3% y una diferencia de gol de +5 con 13 a favor y ocho en contra.

En condición de visitante, Unión venció a Instituto 4-0 a Racing 3-2 a Gimnasia de La Plata 3-1 y a Newell's 1-0. Por su parte, empató 1-1 con Boca y 0-0 ante Banfield. Y perdió 1-0 con Argentinos Juniors y 3-1 ante Central Córdoba.

Así las cosas, con Madelón en el banco de suplentes, Unión se convirtió en un equipo serio y competitivo jugando como visitante lo que le permite, hasta el momento ser el líder de la Zona A con 23 unidades.