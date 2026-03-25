Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Agropecuario Unión jugará el lunes 30 a las 21.15 ante Agropecuario por los 32avos de la Copa Argentina. El cotejo se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa Por Ovación 25 de marzo 2026 · 08:53hs

Prensa Unión Los hinchas de Unión podrán comprar las entradas el domingo y lunes.

El debut de Unión en la Copa Argentina se dará el próximo lunes 30 de marzo desde las 21.15 ante Agropecuario en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Y lo que resta conocer es quien será el árbitro del encuentro.

Los detalles que el hincha debe tener en cuenta Los hinchas que deseen viajar a Rosario podrán adquirir sus tickets de forma presencial en las boleterías del club Unión. La venta se realizará durante todo el domingo y algunas horas del lunes.

En cuanto a los lugares en donde se ubicarán los hinchas, la organización dispuso que los simpatizantes rojiblancos estarán en la popular norte y en la platea este.