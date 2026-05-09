Este sábado desde las 21.30, Unión e Independiente Rivadavia se volverán a ver las caras, en el partido más importante entre ambos equipos, dado que se trata de los octavos de final del Torneo Apertura.
El historial entre Unión e Independiente Rivadavia que favorece ampliamente al Tate
Es marcada la superioridad de Unión ante Independiente Rivadavia. El último antecedente, fue empate 2-2
Por Ovación
Un historial que favorece al Tate
Las estadísticas indican que el historial entre el Tate y la Lepra mendocina, favorece ampliamente al equipo rojiblanco, aún cuando el año pasado jugaron dos partidos y Unión no ganó.
A lo largo de la historia, Unión e Independiente Rivadavia se enfrentaron en 16 partidos, con nueve triunfos para el Tate, cuatro para el conjunto mendocino e igualaron en tres ocasiones.
LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro
La última vez que se vieron las caras fue el 20 de septiembre del año pasado, cuando en el 15 de Abril terminaron igualando 2-2 y el último partido en Mendoza, fue en marzo de 2025 con triunfo de Independiente Rivadavia por 2-0.
Así las cosas, la última victoria de Unión se dio el 5 de junio de 2024, cuando en condición de visitante se impuso por 1-0 con gol de penal del uruguayo Adrián Balboa.