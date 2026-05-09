El historial entre Unión e Independiente Rivadavia que favorece ampliamente al Tate

Es marcada la superioridad de Unión ante Independiente Rivadavia. El último antecedente, fue empate 2-2

9 de mayo 2026 · 11:40hs
Este sábado desde las 21.30, Unión e Independiente Rivadavia se volverán a ver las caras, en el partido más importante entre ambos equipos, dado que se trata de los octavos de final del Torneo Apertura.

Las estadísticas indican que el historial entre el Tate y la Lepra mendocina, favorece ampliamente al equipo rojiblanco, aún cuando el año pasado jugaron dos partidos y Unión no ganó.

A lo largo de la historia, Unión e Independiente Rivadavia se enfrentaron en 16 partidos, con nueve triunfos para el Tate, cuatro para el conjunto mendocino e igualaron en tres ocasiones.

La última vez que se vieron las caras fue el 20 de septiembre del año pasado, cuando en el 15 de Abril terminaron igualando 2-2 y el último partido en Mendoza, fue en marzo de 2025 con triunfo de Independiente Rivadavia por 2-0.

Así las cosas, la última victoria de Unión se dio el 5 de junio de 2024, cuando en condición de visitante se impuso por 1-0 con gol de penal del uruguayo Adrián Balboa.

Corredores clave de Santa Fe: cómo avanzan las obras sobre las principales avenidas de la ciudad

Escándalo en primera clase: los detuvieron en el Aeropuerto de Rosario por tener relaciones sexuales en el avión

La captura de una avioneta con droga en Vera reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Los Pumitas perdieron con Australia en el cierre del Rugby Championship M-20

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe