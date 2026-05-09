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Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Luis Lobo Medina fue designado para el duelo entre Independiente Rivadavia y Unión por los octavos de final del Torneo Apertura. Los antecedentes.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 09:49hs
Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

La AFA confirmó a Luis Lobo Medina como árbitro para el partido que este sábado, desde las 21.30, protagonizarán Independiente Rivadavia y Unión en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Se trata de una designación que no pasa inadvertida para el mundo rojiblanco, ya que el juez tucumano dirigió el último triunfo tatengue en Mendoza. Fue el 5 de junio de 2024, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Adrián Balboa, de penal.

Un árbitro con saldo positivo para Unión

Más allá de algunas polémicas que protagonizó a lo largo de su carrera, los números de Lobo Medina con Unión muestran una tendencia favorable para el conjunto santafesino.

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En los últimos siete partidos que dirigió al Tatengue, Unión consiguió cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota, con una efectividad cercana al 67%.

Los últimos antecedentes de Unión con Lobo Medina

* Victoria 1-0 ante Aldosivi (2026)

* Empate 0-0 frente a Banfield (2025)

* Empate 1-1 ante Newell’s

* Derrota 0-1 frente a Racing

* Victoria 1-0 ante Independiente Rivadavia (2024)

* Triunfo ante Sarmiento de Junín

* Victoria frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

El dato sobresaliente es que Unión sumó puntos importantes con este árbitro tanto de local como de visitante, y además suele mostrar solidez defensiva: recibió apenas tres goles en esos siete encuentros.

Cómo le fue a Independiente Rivadavia con el tucumano

En el caso de Independiente Rivadavia, el historial con Lobo Medina es más amplio y variado, ya que incluye partidos en Primera División y también en la Primera Nacional.

La Lepra mendocina presenta registros más equilibrados, alternando triunfos, empates y derrotas, sin una tendencia demasiado marcada.

Los antecedentes recientes de la Lepra

* Victoria 2-1 ante Sarmiento (2026)

* Empate ante Racing

* Igualdad frente a Tigre

* Empate 2-2 con Estudiantes de La Plata

* Derrota 0-1 ante Unión en Mendoza (2024)

Más allá de algunos cuestionamientos puntuales por fallos disciplinarios, en Mendoza no consideran a Lobo Medina un árbitro especialmente adverso.

Un juez que estará bajo la lupa

Como ocurre en cada instancia decisiva, el arbitraje será uno de los focos principales del encuentro. Y más tratándose de un cruce eliminatorio, donde un detalle puede inclinar la balanza.

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Para Unión, el recuerdo inmediato con Lobo Medina trae una sonrisa y un antecedente alentador en el mismo escenario donde intentará dar otro golpe. Para Independiente Rivadavia, en cambio, será la oportunidad de romper ese recuerdo negativo y seguir alimentando el mejor momento futbolístico de su historia.

Unión Luis Lobo Medina Independiente Rivadavia
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