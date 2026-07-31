En el cierre del mercado de pases, Unión suma un defensor uruguayo

La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo para incorporar al marcador central Matías Rocha que viene de jugar en Portugal

Este viernes en el cierre del mercado de pases y sobre la hora, la dirigencia de Unión logró acordar la llegada de su sexto refuerzo. Se trata del marcador central Matías Rocha quien juega en Arouca de Portugal.

Esta semana el presidente rojiblanco Luis Spahn había expresado que estaban haciendo gestiones por un futbolista que estaba actuando en Europa.

Y el nombre en cuestión es el de Rocha, zaguero de 25 años que desde el 2023 juega en el fútbol portugués. De hecho, en ese momento estuvo cerca de jugar en Unión, pero terminó inclinándose por emigrar a Portugal.

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En lo que respecta a su trayectoria, debutó en 2020 con la camiseta de Defensor Sporting y estuvo en ese club hasta 2023, disputando 70 partidos y anotando un gol.

Mientras que con la camiseta de Aroucas, equipo de la primera división de Portugal, Rocha jugó 27 encuentros y convirtió un gol. Su último partido en el equipo luso lo jugó el 2 de mayo ante Santa Clara, ingresando en el inicio del segundo tiempo.