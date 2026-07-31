Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión corre contra el reloj para habilitar a sus refuerzos antes del viaje a Mendoza

Tras levantar las inhibiciones en FIFA, Unión puso en marcha los trámites administrativos para que las incorporaciones puedan estar a disposición de Leonardo Madelón. Los casos de Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale son los más complejos.

31 de julio 2026 · 11:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión corre contra el reloj para habilitar a sus refuerzos antes del viaje a Mendoza

Con el problema de las inhibiciones ya resuelto, Unión afronta ahora una carrera contra el tiempo. La dirigencia trabaja intensamente para que los refuerzos queden habilitados antes del partido de este sábado, a las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza, por la tercera fecha de la Zona A.

LEER MÁS: Unión recibió una oferta por Vargas y la dirigencia negocia un acuerdo

Si bien el club dejó de figurar este viernes en el listado de instituciones inhibidas de la FIFA, recién a partir de ese momento pudo comenzar el proceso formal de inscripción y habilitación de los futbolistas, ya que mientras estuvo sancionado no era posible avanzar con esos trámites.

Pintado y Luna Diale, los expedientes más complejos en Unión

Las mayores dificultades pasan por los jugadores que llegan desde el exterior.

Uno de ellos es Juan de Dios Pintado, quien arriba luego de su paso por Nacional de Uruguay, por lo que se necesita completar toda la documentación internacional para que pueda ser habilitado.

Una situación similar atraviesa Mauro Luna Diale, cuyo pase pertenece al Akhmat Grozny, de Chechenia. En este caso, Unión aguarda la emisión del transfer internacional para que el volante quede en condiciones reglamentarias de debutar.

La situación de Luna Diale adquiere una relevancia especial, ya que Leonardo Madelón lo tiene en sus planes para integrar la formación titular en el compromiso que se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los que llegan desde el fútbol argentino, con un panorama más favorable

En cambio, el escenario es mucho más sencillo para los futbolistas que provienen de clubes argentinos.

LEER MÁS: Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

Tanto Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez no deberían presentar mayores inconvenientes para completar sus respectivas habilitaciones, debido a que sus transferencias se realizan dentro del ámbito del fútbol nacional.

De todos modos, en Unión no quieren dejar ningún detalle librado al azar y continúan siguiendo de cerca cada trámite administrativo. El objetivo es que Madelón pueda disponer de la mayor cantidad posible de incorporaciones para un encuentro importante, luego de que el club lograra destrabar su situación ante la FIFA y recuperar la posibilidad de utilizar a los refuerzos en la competencia oficial.

Unión Mendoza Madelón
Noticias relacionadas
Unión está cerca de transferir el 50% de la ficha de Lautaro Vargas.

Unión recibió una oferta por Vargas y la dirigencia negocia un acuerdo

es oficial: union levanto todas las inhibiciones en fifa y podra utilizar a sus refuerzos

Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

tras el acuerdo con union, gimnasia presento a agustin colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Germán Lerche calificó el presente de Colón y elogió la política de infereriores de Unión.

Germán Lerche dijo que el presente de Colón es desesperante y elogió a Unión

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal