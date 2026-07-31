Unión corre contra el reloj para habilitar a sus refuerzos antes del viaje a Mendoza

Tras levantar las inhibiciones en FIFA, Unión puso en marcha los trámites administrativos para que las incorporaciones puedan estar a disposición de Leonardo Madelón. Los casos de Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale son los más complejos.

Con el problema de las inhibiciones ya resuelto, Unión afronta ahora una carrera contra el tiempo. La dirigencia trabaja intensamente para que los refuerzos queden habilitados antes del partido de este sábado, a las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza, por la tercera fecha de la Zona A.

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Si bien el club dejó de figurar este viernes en el listado de instituciones inhibidas de la FIFA, recién a partir de ese momento pudo comenzar el proceso formal de inscripción y habilitación de los futbolistas, ya que mientras estuvo sancionado no era posible avanzar con esos trámites.

Pintado y Luna Diale, los expedientes más complejos en Unión

Las mayores dificultades pasan por los jugadores que llegan desde el exterior.

Uno de ellos es Juan de Dios Pintado, quien arriba luego de su paso por Nacional de Uruguay, por lo que se necesita completar toda la documentación internacional para que pueda ser habilitado.

Una situación similar atraviesa Mauro Luna Diale, cuyo pase pertenece al Akhmat Grozny, de Chechenia. En este caso, Unión aguarda la emisión del transfer internacional para que el volante quede en condiciones reglamentarias de debutar.

La situación de Luna Diale adquiere una relevancia especial, ya que Leonardo Madelón lo tiene en sus planes para integrar la formación titular en el compromiso que se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los que llegan desde el fútbol argentino, con un panorama más favorable

En cambio, el escenario es mucho más sencillo para los futbolistas que provienen de clubes argentinos.

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Tanto Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez no deberían presentar mayores inconvenientes para completar sus respectivas habilitaciones, debido a que sus transferencias se realizan dentro del ámbito del fútbol nacional.

De todos modos, en Unión no quieren dejar ningún detalle librado al azar y continúan siguiendo de cerca cada trámite administrativo. El objetivo es que Madelón pueda disponer de la mayor cantidad posible de incorporaciones para un encuentro importante, luego de que el club lograra destrabar su situación ante la FIFA y recuperar la posibilidad de utilizar a los refuerzos en la competencia oficial.