Unión presentó a Matías Rocha y cerró otra incorporación para Madelón

El Tatengue confirmó en sus redes sociales la incorporación del defensor uruguayo, quien llegó con el pase en su poder tras su paso por el Arouca de Portugal. Leonardo Madelón tendrá un nuevo zaguero para reforzar la última línea.

Unión hizo oficial este viernes una de las incorporaciones que tenía encaminadas para el segundo semestre. A través de un video publicado en sus redes sociales, con imágenes de su trayectoria, el club presentó al defensor uruguayo Matías Rocha como nuevo jugador rojiblanco.

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El marcador central, de 25 años, llega en condición de libre luego de finalizar su vínculo con el Arouca, de la Primeira Liga de Portugal, y firmó contrato con la institución santafesina hasta diciembre de 2029.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "Matías Rocha es nuevo jugador Tatengue. El marcador central uruguayo proviene del Arouca de la Primeira Liga de Portugal. El defensor llega en condición de libre, firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se sumará la próxima semana al plantel comandado por Leo Madelón. ¡Vamos con todo Matías!"

Un refuerzo que estuvo cerca de llegar hace tres años en Unión

La llegada de Rocha no es una sorpresa dentro de Unión. El zaguero ya había estado muy cerca de convertirse en jugador tatengue en 2023, cuando todavía defendía la camiseta de Defensor Sporting.

Matías Rocha es nuevo jugador Tatengue



El marcador central uruguayo proviene del Arouca de la Primeira Liga de Portugal.

El defensor llega en condición de libre, firmó contrato hasta diciembre de 2029, y se sumará la próxima semana al plantel comandado por Leo Madelón.… pic.twitter.com/OvdGGM1EUq — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 31, 2026

En aquel mercado de pases, las negociaciones estaban avanzadas, pero la aparición del Arouca cambió el panorama y el futbolista optó por continuar su carrera en el fútbol europeo.

Tres años más tarde, el interés nunca desapareció y la dirigencia logró concretar una incorporación que figuraba desde hace tiempo en la carpeta del club.

Experiencia en Uruguay y Portugal

Nacido en Paysandú el 13 de febrero de 2001, Rocha se formó futbolísticamente en Defensor Sporting, donde debutó como profesional y disputó 69 partidos oficiales. Además, integró el plantel que logró el ascenso a la Primera División uruguaya y conquistó la Copa Uruguay.

En agosto de 2023 fue transferido al Arouca, donde sumó experiencia en la máxima categoría del fútbol portugués. Allí disputó 27 encuentros oficiales y convirtió un gol antes de finalizar su etapa en Europa.

Madelón suma una nueva alternativa para la defensa

Con la llegada de Rocha, Leonardo Madelón incorpora una nueva opción para la zaga central, un puesto que Unión buscó reforzar durante buena parte del mercado de pases.

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El defensor se incorporará la próxima semana a los entrenamientos, una vez completados los trámites de rigor, y comenzará a trabajar junto al resto del plantel con el objetivo de ponerse a punto desde lo físico y futbolístico.

Después de superar las inhibiciones que condicionaron el mercado rojiblanco, Unión continúa fortaleciendo su plantel y ahora suma a un futbolista que el club había intentado incorporar años atrás y que, finalmente, vestirá la camiseta tatengue.