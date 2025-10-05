Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ajusta piezas en Casasol antes del duro partido en Santiago del Estero

El plantel de Unión trabaja en Casasol con la mira en Central Córdoba; Leo Madelón sigue paso a paso la evolución física de varios "tocados".

5 de octubre 2025 · 11:33hs
Después de la dura derrota ante Aldosivi, Unión retomó los entrenamientos el sábado por la mañana, y este domingo por la mañana repitió el plan en Casasol, con la mira puesta en el próximo desafío: visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, el viernes a las 16.45.

El Ferroviario llega tras un empate sin goles frente a Argentinos Juniors en La Paternal, por lo que el Tate buscará recuperarse y volver al camino del triunfo.

Todo lo que debe resolver Madelón en Unión

El director técnico Leonardo Madelón tiene varias cuestiones por resolver durante la semana, sobre todo relacionadas con la condición física de jugadores clave.

Marcelo Estigarribia, ausente ante Aldosivi por una sinovitis, y Mateo Del Blanco, quien sufrió una molestia importante en uno de sus tobillos, serán evaluados para definir si pueden estar disponibles para el viernes.

En paralelo, el DT también seguirá de cerca a Valentín Fascendini, quien con la máscara tras el golpe en la nariz ante Banfield se mostró dubitativo y lejos del nivel habitual, y a Mauricio Martínez, cuya participación se ha visto afectada por un bajo rendimiento físico.

Los cambios en los que piensa Madelón

Si Estigarribia llega en condiciones, podría regresar al once titular, reemplazando a Lucas Gamba, mientras que no se descartan modificaciones en el mediocampo. Entre las alternativas, Augusto Solari y Nicolás Palavecino podrían ingresar por Julián Palacios y Franco Fragapane, quienes mostraron un rendimiento muy bajo en los últimos encuentros y fueron los primeros cambios en las dos últimas presentaciones.

Unión encara la semana con la obligación de ajustar aspectos físicos y futbolísticos para intentar retomar el camino del triunfo y mantener la ilusión en la temporada, con el objetivo de mantenerse en el pelotón de punta en la Zona A del Clausura, y para seguir escapándole a los puestos de descenso.

