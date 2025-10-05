Unión, golpeado en casa: ¿tropiezo aislado o realidad que preocupa?

Unión, que abrió la fecha como líder de la Zona A, perdió ante el último Aldosivi, y abrió un gran interrogante, debido a un evidente bajón futbolístico.

La derrota de Unión frente a Aldosivi en el estadio 15 de Abril, por 2-0, dejó mucho más que tres puntos en juego. El Tate, que llegaba como líder de la Zona A y enfrentaba al último del grupo —en puestos de descenso—, sufrió un revés que encendió interrogantes: ¿se trató de un accidente deportivo o de un baño de realidad que expone las limitaciones del equipo?

Lo cierto es que Unión atraviesa un bache futbolístico . El desarrollo del partido mostró a un equipo que, si bien generó ocasiones claras para ponerse en ventaja, desperdició las más nítidas en los pies de Lucas Gamba en el primer tiempo y de Cristian Tarragona en el complemento.

LEER MÁS: Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Aldosivi, en cambio, aprovechó sus momentos: una corrección a un cabezazo de Justo Giani tras una pelota parada y un contragolpe definido por Máximo Cerato sellaron la victoria marplatense.

El Tate mostró fragilidad en defensa, con un Valentín Fascendini dubitativo y un bloque que perdió la solidez de fechas anteriores. Por las bandas, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco ofrecieron menos proyección, en el caso de este último posiblemente condicionado por la lesión en su tobillo.

En el mediocampo, Mauro Pittón no logró ser claro y Mauricio Martínez sumó otro partido por debajo de su nivel, completando tres presentaciones discretas consecutivas.

¿Tiempo de cambios en Unión?

El técnico Leo Madelón tampoco encuentra respuestas en los extremos. Julián Palacios y Franco Fragapane volvieron a salir juntos apenas iniciado el segundo tiempo, perdiendo el equipo variantes de desborde.

Arriba, Tarragona luchó más de lo que jugó, mientras que Gamba no logró ser un socio confiable tras la baja de Marcelo Estigarribia. Los ingresos desde el banco, salvo Nicolás Palavecino, no ofrecieron soluciones: ni Diego Armando Díaz, ni Agustín Colazo, ni Augusto Solari lograron torcer la historia.

LEER MÁS: ¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

La derrota llega en un momento clave, con un viaje a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba el próximo viernes. Entre lesiones, bajo nivel individual y falta de respuestas colectivas, Unión se encuentra frente a una encrucijada. El desafío será determinar si la caída ante Aldosivi fue un tropiezo aislado o una señal de alerta que obliga a replantear objetivos y funcionamiento de cara al tramo final de la temporada.