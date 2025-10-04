Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Central Córdoba analizaría la idea para aprovechar el momento de Unión y tener hinchas visitantes, pero jugaría en contra el día y la hora

4 de octubre 2025 · 14:41hs
Más allá de la derrota ante Aldosivi en Santa Fe, el momento de Unión en el Clausura es bueno y empieza a generar cosas fuera de la cancha. En este caso, la posibilidad de que los hinchas puedan acompañar al equipo en Santiago del Estero para la fecha 12 ante Central Córdoba.

• LEER MÁS: Spahn le pidió realismo a la oposición: "Unión tiene que desestimar esos predios"

Es una idea que estaría manejando la dirigencia del Ferroviario, que analizaría capitalizar este presente positivo del Tate en la zona A. El elenco de Leonardo Madelón atraviesa una campaña sólida, manteniéndose bien arriba en la tabla y mostrando regularidad que ilusiona a su gente, amén del revés de este viernes por la noche. Sobre todo, ya con un margen importante respecto de la zona de descenso.

• LEER MÁS: Unión no descansa y ya piensa en Central Córdoba con posibles variantes

¿Central Córdoba quiere hinchas de Unión?

Esa posición de protagonismo hace que la iniciativa de permitir hinchas visitantes cobre fuerza, aunque todavía hay factores que podrían complicarla. El partido está programado para el viernes 10, a partir de las 16.45. Un día y horario que podría dificultar la concurrencia por motivos laborales y personales.

• LEER MÁS: Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

A pesar de estos obstáculos, desde Santiago del Estero llegan informaciones de la meta de hacer un intento por parte de Central Córdoba. A partir del lunes podrían conocerse novedades más concretas, porque primero debería tratarse más a fondo y hacer un pedido a la seguridad de dicha provincia, que por ahora no estaría muy convencida. Una ida que puede tomar fuerza o esfumarse como si nada.

