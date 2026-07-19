Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

El Tatengue espera recibir en las próximas horas más de 2,8 millones de dólares por las ventas de Rafael Profini y Mateo Del Blanco. Ese dinero será determinante para cancelar las deudas que mantiene en FIFA y que hoy le impiden inscribir a las incorporaciones.

Mientras Leonardo Madelón ultima detalles para el debut de Unión en el Torneo Clausura, puertas adentro del club se juega otro partido igual de importante. La dirigencia inició una carrera contrarreloj para levantar las inhibiciones que pesan sobre la institución en la FIFA y poder contar con los refuerzos para el estreno frente a Platense.

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Salvo una modificación de último momento por parte de la AFA, el Tatengue visitará al Calamar el próximo viernes 24 de julio, desde las 21.15, en Vicente López. Para ese compromiso, el entrenador pretende tener a disposición a las caras nuevas que llegaron en este mercado de pases, aunque todo dependerá de resolver una situación económica que todavía mantiene en vilo al club.

Dos deudas que condicionan el mercado de Unión

Actualmente, Unión debe cancelar dos inhibiciones internacionales para quedar habilitado a inscribir futbolistas.

La primera corresponde a una deuda de 90.000 dólares con el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, mientras que la segunda, y de mayor magnitud, alcanza los 500.000 dólares y responde al compromiso asumido con Juventud Las Piedras por la compra del 80% de la ficha de Maizon Rodríguez.

En condiciones normales, el estado de esas sanciones puede seguirse a través del portal oficial de FIFA que actualiza diariamente las inhibiciones vigentes. Sin embargo, esa plataforma no se encuentra operativa en las últimas horas, por lo que no es posible verificar públicamente la situación de cada institución.

Más allá de ese inconveniente, en Unión saben que el tiempo apremia y que las deudas deberán cancelarse antes del viernes para que los nuevos futbolistas puedan ser habilitados.

Los ingresos que pueden destrabar el panorama en Unión

La expectativa está puesta en el comienzo de la próxima semana. Entre el lunes y el martes, la institución espera recibir un importante ingreso de divisas que le permitirá afrontar esos compromisos.

Por un lado, llegará el primer desembolso correspondiente a la transferencia de Rafael Profini, que asciende a 600.000 dólares.

A ese monto se sumarán los 2.200.000 dólares limpios que ingresarán por la venta de Mateo Del Blanco, una de las operaciones más importantes realizadas por el club en este mercado de pases.

Con esos recursos, la dirigencia tiene previsto cancelar las obligaciones pendientes ante FIFA y dejar sin efecto las inhibiciones, un paso indispensable para que Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez y, una vez oficializada su llegada, Juan De Dios Pintado, puedan quedar habilitados para competir oficialmente.

La expectativa de Madelón

En lo estrictamente futbolístico, Madelón ya comenzó a darle forma al equipo que pretende presentar en el debut del Clausura. Incluso varios de los refuerzos fueron utilizados durante los amistosos de pretemporada y aparecen como piezas importantes dentro de la estructura que imagina el entrenador.

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Sin embargo, toda esa planificación dependerá de una cuestión administrativa. Si las inhibiciones no son levantadas antes del cierre del plazo de inscripción, el DT deberá afrontar el estreno frente a Platense sin poder utilizar a los futbolistas incorporados durante este receso.

Por eso, además de preparar el primer partido del campeonato, Unión afronta una semana decisiva también fuera de la cancha. La prioridad pasa por resolver las obligaciones económicas, habilitar a los refuerzos y permitir que Madelón cuente con todas las herramientas para iniciar el Torneo Clausura con el plantel completo.