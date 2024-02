Unión hizo todo mal, perdió claramente ante Newell's en el 15 de Abril y se fue silbado

Unión jugó un espantoso primer tiempo, donde hizo todo mal y por eso se fue a los vestuarios perdiendo 2 a 0. De principio a fin, Newell's fue superior al Tate a partir de la conducción de Ever Banega, quien fue el dueño de la pelota jugando con mucha libertad y manejando los tiempos.

De hecho a los 7 minutos, la Lepra se puso en ventaja luego de que Banega metiera un excelente pase en cortada para que Ángelo Martino apareciera por izquierda dentro del área y habilitará al uruguayo Ramírez quien, de frente al arco y sin oposición, remató cruzado para establecer el 1 a 0.

El gol en contra generó aún más confusión en el elenco local, que en ataque decidió siempre mal. Ninguno de los volantes ni tampoco los delanteros lograron inquietar más allá de un cabezazo de Gonzalo Morales, que se fue al lado del caño derecho. Unión fue todo confusión, mientras que Newells se mostró como un equipo prolijo bien plantado y que lo superó al Tate con mucha nitidez.

No hubo equivalencias entre los dos equipos y por ello, no sorprendió que el visitante ampliará el resultado, aunque no de la manera en que lo logró, ya que Juan Ignacio Ramírez probó desde afuera del área sin demasiada convicción, pero Nicolas Campisi buscó tomar el balón en vez de rechazarlo y se le terminó escurriendo entre las manos. Un gol insólito cuando se jugaban 41 minutos, que terminó siendo una postal del primer tiempo que jugó Unión.

No hubo tiempo para más en esa primera etapa, que fue de lo peor de Unión en los últimos tiempos, dado que no compitió y, mucho menos, incomodó a Newell's, que lo superó en todos los sectores del campo de juego, justificando ampliamente los dos goles de ventaja.

Segundo tiempo

Unión jugó el peor partido desde que el Kily lo dirige y por momentos lo de Newell's fue un baile. Para suerte del Tate, el elenco rosarino después de ir goleando levantó el pie del acelerador y su entrenador el uruguayo Larriera fue sacando del campo de juego a sus figuras. Eso le permitió a Unión llegar al descuento con el gol de Mateo Del Blanco, a los 27 minutos, luego de un buen centro de Gamba.

Antes, a los 13', el uruguayo Ramírez había marcado el tercero de Newell's llegando al hack-trick luego de una gran maniobra colectiva y una definición dentro del área colocando el remate bien arriba. Cada vez que se lo propuso Newell's generó peligro en ataque, llegando con mucha claridad y mostrando toda su contundencia ante un rival confundido desde el inicio.

Una muestra de ello es que el Kily metió tres cambios para iniciar el segundo tiempo, que en nada mejoraron al equipo. Al Tate le faltó intensidad y, por primera vez en mucho tiempo, nunca estuvo en partido, mostrando todo tipo de deficiencias, porque además de lo futbolítico falló en lo táctico y en lo físico. Un resultado preocupante pero mucho más si se analiza la actuación del equipo jugando un partido muy flojo y en el que no llegó a competir siendo superado a lo largo de los 90 minutos.

Formaciones

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Enzo Roldán, Mauro Pittón y Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángel Martino; Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Goles: PT 6', 40' y 12' Juan Ignacio Ramírez (N); y ST 27' Mateo Del Blanco (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Jorge Baliño.