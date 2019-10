Unión volverá este lunes a los entrenamientos en el Predio Casasol tras tener fin de semana libre y para enfocarse de lleno en el encuentro como visitante de la 10ª fecha de la Superliga ante Gimnasia (LP). No será un partido más, ya que será especial por todo lo que rodea a Diego Armando Maradona, DT del Lobo, que viene de conseguir la primera victoria del torneo ante Godoy Cruz y de cortar una racha de siete caídas en fila.

Ante este escenario, el cuerpo técnico que comanda Leonardo Madelón manifica la semana con la meta de no ir a especular y tratar de llevarse los tres puntos. Ganar el Clásico en casa fue un plus y por eso es probable que se apuesta por la misma formación. El DT no solo quedó conforme por el resultado sino también con el rendimiento.

Más que nada, porque había jugadores que no marchaban en buen nivel y que levantaron claramente. El caso más concreto es del Nelson Acevedo, que no venía siendo titular y para esta ocasión el conductor rojiblanco pensó que en que experiencia podía ser clave y no le erró. Por si fuera poco, Cacho estuvo entre los mejores, ratificando la estrategia.

Acevedo.jpg UNO / José Busiemi

En consecuencia, de no pasar nada raro, la probable formación sería con Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola.

Habrá que seguir con atención en los próximos días la evolución de Juan Ignacio Cavallaro, que ante Aldosivi recibió un golpe en una de sus rodillas que no le impidió ser tenido en cuenta. En un comienzo se temió por algo ligamentario, pero para su suerte no fue así sino un mero golpe.

Hasta ahora viene laburando con total tranquilidad, pero no con la intensidad del resto. Se espera que desde este lunes ya esté a la par y pueda ser considerado por Madelón. También en las próximas horas se sumará el arquero Marcos Peano, que concluyó la gira por Centroamérica con la Selección Argentina Sub 23.

Con este panorama inicia la semana Unión, a la espera del cotejo ante el Tripero, que se disputará el próximo domingo, desde las 13.15 con una multitud en contra que copará el estadio. ¿Podrá traerse la victoria?