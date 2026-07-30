Unión levantó otra inhibición y es inminente que deje de figurar en la FIFA

Unión ya canceló la dos deudas, pero solo una inhibición dejó de figurar en la FIFA, aunque quedaría limpio en las próximas horas

La espera parece estar llegando a su fin. Después de convivir durante meses con las inhibiciones que limitaron su mercado de pases, Unión comienza a ver la luz al final del túnel y todo indica que este miércoles podría dejar definitivamente atrás ese problema.

Unión, cada vez más cerca de no estar inhibido

El movimiento empezó a reflejarse en el registro de la FIFA. A primera hora, el club todavía aparecía con dos deudas pendientes. Sin embargo, con el correr de la mañana el panorama cambió: una de las inhibiciones desapareció y ahora solo resta una.

El único trámite que continúa pendiente corresponde a la deuda con Nacional de Paraguay por Fernando Díaz, un futbolista que Unión compró en su momento, pero que ni siquiera llegó a debutar oficialmente antes de salir cedido. La demora no responde a un nuevo inconveniente, sino a los habituales tiempos administrativos con los que suele trabajar en Paraguay.

Unión ya pagó todo y solo falta que la FIFA saque la inhibición que queda.

El otro frente ya quedó completamente resuelto. La dirigencia abonó lo adeudado a Juventud de Las Piedras por la transferencia de Maizon Rodríguez y ese pago ya comenzó a reflejarse oficialmente en el sistema. Para poder cancelar ambos compromisos, el club recurrió a una parte del dinero ingresado por la transferencia de Mateo Del Blanco, una operación que terminó siendo determinante para descomprimir un escenario que mantenía atadas varias decisiones deportivas.

Ahora ya no depende de Unión. La documentación fue presentada y los pagos se realizaron, por lo que solo resta que la FIFA termine de procesar la información y elimine la última inhibición vigente. En Santa Fe nadie esconde el optimismo. La sensación es que la resolución es inminente y que, una vez actualizado el sistema, Leonardo Madelón tendrá el camino despejado para contar con los refuerzos en el inicio de una etapa clave del semestre. Todo indica que la novela está entrando en su capítulo final.