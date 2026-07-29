Unión se mueve antes que cierre el mercado y ofertó por dos figuras de Maipú

Mientras espera habilitar incorporaciones, Unión dio un paso antes que cierre el mercado con una oferta para comprar a un volante ofensivo y un entremo de Maipú

Con las inhibiciones todavía como el principal obstáculo, en Unión optaron por no quedarse de brazos cruzados. La planificación deportiva sigue en marcha y ya aparecen los primeros movimientos concretos para reforzar el plantel de Leonardo Madelón antes que el viernes finalice el mercado.

La estrategia del club no pasa esta vez por nombres de amplia trayectoria, sino por futbolistas jóvenes que vienen mostrando un crecimiento sostenido en la Primera Nacional y que pueden ofrecer tanto rendimiento inmediato como una proyección a futuro.

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Unión, a la carga por un extremo y un volante

En ese contexto, la institución puso el foco en Deportivo Maipú, donde identificó dos perfiles que encajan con la búsqueda del cuerpo técnico. El primero es Franco Saccone, extremo derecho rosarino de 24 años, que disputó 23 partidos y convirtió tres goles durante la temporada. Su buen momento también despertó el interés de Gimnasia de Mendoza, aunque Unión tomó la delantera al presentar una propuesta para adquirir un porcentaje de su pase.

Unión ofertó por Franco Saccone.

El otro que aparece sobre la mesa no es nuevo: Mirko Bonfigli, volante ofensivo de 22 años, que también suma 23 presentaciones y tres tantos. Al igual que con Saccone, la idea es incorporar al jugador mediante la compra de parte de sus derechos económicos, una fórmula que el club considera una inversión a mediano y largo plazo.

Unión insiste por Mirko Bonfigli.

Las negociaciones avanzan en un clima de optimismo. En Santa Fe entienden que la propuesta realizada puede resultar atractiva para Maipú y confían en que las conversaciones lleguen a buen puerto una vez que el club quede en condiciones de inscribir refuerzos. Están solo esperando la respuesta.

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Más allá de que los nombres no generan el impacto mediático que suele acompañar a otros mercados de pases, la búsqueda responde a una política clara: rejuvenecer el plantel, sumar variantes en posiciones donde hoy escasean las alternativas y apostar por futbolistas con margen de crecimiento antes que por incorporaciones de mayor recorrido. Es una decisión que combina presente y futuro, y que cuenta con el respaldo total de Leonardo Madelón.