Unión lo pudo ganar, pero falló en los penales y se quedó afuera de la Copa Argentina

Unión igualó 0-0 con River en un partido que fue muy parejo. Pero en la definición desde los 12 pasos, el Tate perdió 4-3 y quedó afuera de la Copa Argentina

Unión vendió cara la derrota. Le jugó de igual a igual a River, lo pudo ganar, lo pudo perder, pero en la definición desde los 12 pasos, Franco Armani fue el héroe para que River se meta en los cuartos de final de la Copa Argentina y el Tate se despida dejando una buena imagen, más allá del resultado. En los 90' fue 0 a 0, pero en los penales el Millonario se impuso 4-3.

Los primeros minutos del partido fueron intensos, de ida y vuelta, con ambos equipos intentando ser protagonistas . Y es que el Tate no salió a refugiarse, sino que buscaba jugar en campo rival. No obstante, a la hora de tener el balón, era River el que mejor lo administraba con pases por abajo.

Y lo hacía mediante juego directo, con pelotazos para Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Dentro de un trámite parejo, la primera llegada fue para River a los 8' cuando Giuliano Galoppo apareció por sorpresa dentro del área anticipando a Maizon Rodríguez, pero su remate fue bien controlado por Matías Tagliamonte.

La primera aproximación de Unión fue a los 17' cuando Mauricio Martínez cortó un balón en la mitad de la cancha y sacó un remate buscando sorprender a Franco Armani que estaba adelantado, pero el balón se fue por encima del horizontal. Pero a los 19' River avisó cuando Sebastián Driussi quedó de frente al arco pero no remató y su pase atrás fue interceptado por Maizon Rodríguez.

El partido era parejo, pero con un leve predominio de River que era el equipo que más intentaba y que disponía del balón. El Tate retrocedía demasiado y el arco del Millonario le quedaba más lejos. Y a los 25' Tagliamonte salió a cortar rápido para evitar el gol de River ya que Maximiliano Salas quedó de frente al arco, pero el arquero rojiblanco le ganó el duelo.

En los minutos siguientes pasó poco frente a los arcos, el Tate equilibró un poco el desarrollo, pero carecía de precisión, ya que hubo un par de recuperaciones por fallas de River, pero que Unión no aprovechó con centros ineficaces. El elenco conducido por Leonardo Madelón se replegaba y apostaba a la contra.

Cuando se jugaban 42' Unión generó la chance más clara para abrir el marcador. De contra, el Tate sorprendió a River y Mauricio Martínez ingresando por izquierda, se frenó hizo pasar de largo a un defensor y su remate de derecha pasó al lado del caño izquierdo del arco defendido por Armani quien solo atinó a mirar.

Así las cosas, el primer tiempo finalizó 0-0 y fue consecuencia de lo que sucedió dentro del campo de juego. Y es que si bien River tuvo un poco más el balón e intentó más en ataque, no tuvo claridad en los metros finales. En tanto que Unión dispuso de esa chance concreta para convertir. Por lo cual el empate parcial terminó siendo razonable.

Un segundo tiempo muy parejo

En los primeros minutos del segundo tiempo se repitió el inicio de la primera etapa. Unión se adelantó unos metros y salió a pelear el partido. Y dentro de un contexto de paridad, la primera aproximación fue para el Tate a los 5' cuando Cristian Tarragona le ganó en velocidad a Lucas Martínez Cuarta pero su remate de zurda se fue desviado.

Y un minuto después el que respondió fue River, cuando Ignacio Fernández dentro del área intentó con un remate de zurda que se fue por el fondo de la cancha. A los 11' lo tuvo Unión, un centro de Julián Palacios se le escapó de las manos a Armani y Franco Fragapane no pudo rematar bien y la pelota se fue al lado del caño derecho.

A los 13' River llegó al área de Unión con un centro desde la derecha que ejecutó Gonzalo Montiel y el cabezazo de Maximiliano Salas que terminó con la pelota por encima del travesaño. Mientras que a los 14' Marcos Acuña probó con un remate de media distancia que se fue desviado.

Cuando se jugaban 20' Mauro Pittón aprovechó un rebote en la puerta del área y sacó un remate de derecha que Armani con esfuerzo desvió hacia un costado. Unión le jugaba de igual a igual a River en un partido de trámite muy parejo. Como consecuencia del desgaste, Madelón movió el banco, primero sacando a Tarragona para el ingreso de Lucas Gamba.

Y minutos después el que ingresó fue Augusto Solari para la salida de Julián Palacios. De todos modos, esos cambios no mejoraron a Unión que se retrasó demasiado en el campo de juego. Pero a los 38' Unión dispuso de una opción clara de gol de todo el partido cuando Lautaro Vargas metió un centro, la peinó Lucas Gamba y Nicolás Palavecino remató y despejó Gonzalo Montiel.

Mientras que a los 41' el que salvó a Unión fue Matías Tagliamonte quien con la pierna derecha le terminó tapando el remate dentro del área chica a Santiago Lencina. El partido era de ida y vuelta y lo podía ganar cualquiera, pero en los minutos finales el Tate resistía porque se había lesionado Maizon Rodríguez y no tenía más cambios para realizar.

Y en el último minuto de descuento, lo pudo ganar River con un cabezazo de Borja debajo del arco que tapó de manera magistral Tagliamonte y en la contra, Lucas Gamba lo dejó de frente al arco a Nicolás Palavecino para que el Tate ganara el partido, pero el volante rojiblanco de manera increíble remató por encima del travesaño.

En la definición desde los 12 pasos, el héroe fue Franco Armani quien atajó dos penales. Primero a Lucas Gamba y luego a Valentín Fascendini para meterse en cuartos de final. Unión vendió cara la derrota, lo pudo ganar en el final, pero Tagliamonte que fue una de las figuras del Tate no pudo contener ningún disparo y el Tate quedó eliminado de la Copa Argentina.

Síntesis

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

River: 1-Franco Armani; 4-Gonzalo Montiel, 28-Lucas Martínez Cuarta, 13-Lautaro Rivero, 21-Marcos Acuña; 22-Kevin Castaño, 24-Enzo Pérez, 34-Giuliano Galoppo; 26-Ignacio Fernández; 7-Maximiliano Salas y 19-Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: No hubo.

Definición desde los 12 pasos: River 4 Unión 3.

Cambios: ST 19' Juan Quinteros x Fernández (R), 24' Lucas Gamba x Tarragona (U), 29' Augusto Solari x Palacios (U), Santiago Lencina x Galoppo (R), 37' Nicolás Palavecino x Fragapane (U), Agustín Colazo x Estigarribia (U), Miguel Borja x Driussi (R), Facundo Colidio x Salas (R), Juan Portillo x Pérez (R).

Amonestados: No hubo.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Malvinas Argentinas