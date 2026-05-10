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Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

Las audiencias se realizarán el 12 de mayo y son consideradas claves para esclarecer cómo se planificó el asesinato del joven.

10 de mayo 2026 · 10:19hs
Caso Jeremías Monzón: harán cámaras Gesell a menores vinculados al crimen

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumará en los próximos días una instancia considerada decisiva para el avance de la causa. Según fue notificado oficialmente a las partes, el próximo 12 de mayo se llevarán adelante las audiencias de cámara Gesell a los menores no punibles vinculados al expediente.

Se trata de medidas de “anticipo jurisdiccional de prueba”, un procedimiento utilizado en investigaciones penales para preservar testimonios o elementos probatorios que pueden resultar fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo a la información difundida, las declaraciones estarán centradas en los dos menores no punibles que aparecen relacionados con el homicidio del joven y que podrían aportar datos relevantes sobre cómo se planificó el ataque y quién habría ideado el crimen.

Dentro de la causa, las cámaras Gesell son consideradas una herramienta clave para avanzar sobre aspectos que todavía permanecen sin esclarecer. Desde la querella sostienen que los testimonios podrían resultar “determinantes para establecer la mecánica del hecho y el móvil”, especialmente porque el video incorporado al expediente no permite identificar con claridad las razones del homicidio.

La expectativa de las partes está puesta en que estas declaraciones permitan reconstruir con mayor precisión el contexto previo al asesinato y definir el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el caso.

• LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: sin fecha para la audiencia que definirá el sobreseimiento de uno de los menores acusados

Jeremías Monzón Cámara Gesell menores audiencias
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