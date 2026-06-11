Madelón sigue en Unión: Zurbriggen confirmó el acuerdo por un año y medio

El director deportivo Santiago Zurbriggen reveló que solo restan cuestiones administrativas para oficializar la renovación del entrenador de Unión.

La principal incógnita que rodeaba a Unión de cara al segundo semestre de la temporada quedó prácticamente despejada. Santiago Zurbriggen, director deportivo del club, confirmó que Leonardo Madelón continuará siendo el entrenador tatengue y que el acuerdo será por los próximos 18 meses.

Durante una entrevista brindada a Unión Play, de Aire de Santa Fe (FM 91.1), el dirigente destacó que siempre existió voluntad de ambas partes para prolongar el vínculo y valoró la importancia de sostener un proceso futbolístico.

Un proyecto que tendrá continuidad con Madelón en Unión

"Faltan cuestiones administrativas, pero Leo y el cuerpo técnico van a seguir con nosotros", afirmó Zurbriggen al referirse a la situación contractual del entrenador.

Además, remarcó que la dirigencia considera que la continuidad del DT es una decisión estratégica para el futuro inmediato de la institución.

"Consideramos que es una muy buena decisión continuar un proceso. Hoy en el fútbol argentino no siempre es fácil respetar esos procesos. Creemos que se hizo un muy buen trabajo durante todo este tiempo", señaló.

La planificación del nuevo mercado para Unión

Con la continuidad de Madelón encaminada, Unión comenzará a acelerar la planificación del mercado de pases.

Zurbriggen explicó que todavía no se avanzó en nombres concretos para reforzar el plantel, aunque la secretaría técnica viene trabajando desde hace meses en el seguimiento de futbolistas.

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"Decidimos confirmar primero la continuidad para después empezar a barajar nombres. De todos modos, nosotros venimos haciendo scouting desde el primer día", indicó.

Mientras el plantel disfruta de sus vacaciones, la próxima semana comenzará una etapa clave para definir incorporaciones y también posibles salidas, en un mercado que promete movimiento para el conjunto rojiblanco.