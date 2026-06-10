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Otro futbolista que se va de Union: Enzo Roldán rescindirá su contrato

A la salida de Claudio Corvalán se sumará la de Enzo Roldán. El volante tenía seis meses más de contrato con Unión pero rescindirá su vínculo

Ovación

Por Ovación

10 de junio 2026 · 10:50hs
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Enzo Roldán rescindirá su vínculo con Unión.

Prensa Unión

Enzo Roldán rescindirá su vínculo con Unión.

Por estas horas, la dirigencia de Unión tiene varios frentes abiertos. Y uno de ellos tiene que ver con definir la salida de algunos futbolistas que no son tenidos en cuenta.

Por ello, en las últimas horas se resolvió la rescisión del contrato con Claudio Corvalán y también se sumará la del mediocampista Enzo Roldán.

Enzo Roldán rescinde su vínculo con el Tate

El jugador volvió al Tate a principios del 2026, ya que durante 2025 estuvo a préstamo en Platense. Y es que tenía contrato con Unión hasta diciembre, sin embargo, nunca estuvo en la consideración de Leonardo Madelón.

Por ello, en este primer semestre de competencia, nunca concentró para algún partido y solo viajó con la delegación cuando el Tate visitó a Independiente Rivadavia, pero ni siquiera fue al banco.

Así las cosas, se sabía que sería muy difícil que el jugador continuara hasta fin de año pese a tener contrato. Y es por eso que en las últimas horas llegó a un acuerdo verbal con la dirigencia para cortar el contrato.

LEER MÁS: Se despide un histórico: Unión llegó a un acuerdo con Claudio Corvalán

Ahora resta la firma para que oficialmente Roldán deje de ser jugador de Unión. En enero del 2022, el Tate hizo una inversión muy importante, adquiriendo el 50% de la ficha en 1.000.000 de dólares.

Sin embargo y pese a tener algunos buenos partidos, nunca pudo alcanzar su mejor versión que fue en el segundo semestre del 2021. Y por lo cual Unión buscó retenerlo en ese momento, pagando tanto dinero.

Con la camiseta de Unión, Roldán disputó 119 partidos y marcó tres goles. Su último partido en el Rojiblanco fue el 15 de diciembre del 2024, en el empate 0-0 como visitante ante Defensa y Justicia.

Unión Enzo Roldán contrato
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