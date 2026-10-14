Lucas Ayala evoluciona en los entrenamientos de Unión y estaría a disposición para el partido ante Riestra

Lucas Ayala dejó atrás las molestias que le provocó un golpe durante el encuentro ante Defensa y Justicia y mejora en los entrenamientos. Si continúa con esta evolución, estará a disposición del cuerpo técnico.

Unión recibió una señal positiva en la preparación para su próximo desafío. Lucas Ayala muestra una evolución favorable después del golpe que sufrió en el partido frente a Defensa y Justicia y, si mantiene esta mejoría durante los próximos entrenamientos, podría estar disponible para el encuentro ante Deportivo Riestra. Su recuperación representa una buena noticia para el cuerpo técnico rojiblanco.

Ayala mejora y alimenta las expectativas

Terminó el último compromiso con una molestia producto de un golpe, una situación que encendió cierta atención en el cuerpo técnico. Sin embargo, su evolución en las prácticas genera optimismo y abre la posibilidad de que pueda integrar la convocatoria para el siguiente partido.

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Por el momento, la continuidad de su recuperación será determinante para confirmar su disponibilidad. La idea es que llegue en buenas condiciones físicas y sin inconvenientes que puedan comprometer su rendimiento.

Unión prepara la visita a Riestra

Mientras Ayala avanza en su recuperación, el plantel tatengue continúa con los trabajos de preparación para enfrentar a Deportivo Riestra. El objetivo será llegar al compromiso con la mayor cantidad de futbolistas disponibles y sostener las alternativas para conformar el equipo.

La evolución del mediocampista será uno de los aspectos a seguir en los próximos días. Si responde favorablemente, Unión podría contar con él para un encuentro en el que buscará sumar fuera de Santa Fe.