Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Con la caída ante Aldosivi, Unión extendió la sequía de triunfos en el 15 de Abril, donde no logra sacar un plus. Una efectividad que dista a la de visitante

El estadio 15 de Abril no termina de ser una fortaleza para Unión en este Clausura . Si bien la derrota de este viernes ante Aldosivi fue la primera como local en el certamen, los números dejan en evidencia que no logra hacer pesar su casa como en otras etapas. O bien, para dar ese paso tan esperado de protagonismo.

En cinco presentaciones en Santa Fe, el equipo de Leonardo Madelón apenas sumó seis puntos de 15 posibles, producto de una victoria (ante Estudiantes) y tres empates, además del reciente revés frente al Tiburón. Eso marca una efectividad del 40%, un registro discreto para un equipo que aspira a mantenerse en la zona alta y consolidar su rendimiento.

La contracara se ve fuera de casa: Unión es el mejor visitante del torneo, con una eficacia del 61%, y mostrando una versión mucho más sólida, eficaz y contundente. Sin embargo, esa imagen no logra trasladarse al 15 de Abril, donde los rivales parecen haberle encontrado la fórmula para complicarlo (en realidad ya a nivel general también).

Siempre se dice que la localía debe otorgar un plus, un respaldo emocional y deportivo. Pero este Unión, que intenta sostener la identidad de intensidad y orden que pregona Madelón, todavía no consigue transformar ese impulso en resultados.

El desafío, a esta altura, pasa por recuperar esa fortaleza en casa. Porque si el Tate logra combinar su solidez de visitante con mayor efectividad en Santa Fe, puede volver a mirar con optimismo la recta final del Clausura, donde aún pugna por estar entre los ocho de arriba en la zona A.