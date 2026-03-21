Unión y Defensa, una rivalidad sin dueño: números que reflejan una paridad total

Unión y Defensa se enfrentaron 35 veces y el historial muestra un equilibrio casi perfecto, con mínimas diferencias entre ambos.

En la previa de un nuevo cruce, el historial entre Unión y Defensa y Justicia confirma lo que suele verse dentro de la cancha: una paridad marcada y duelos siempre abiertos.

A lo largo de 35 enfrentamientos oficiales, entre competencias de ascenso y Primera División, Unión acumula 13 victorias, mientras que Defensa suma 12 triunfos. Los 10 empates completan una estadística que deja en evidencia lo equilibrado del mano a mano.

Un duelo sin dominadores claros

Lejos de existir una supremacía sostenida, los antecedentes entre ambos equipos reflejan partidos cerrados, muchas veces definidos por detalles. Tanto en Santa Fe como en Florencio Varela, el desarrollo suele ser parejo, con escasas diferencias en el marcador.

Con el paso de los años, este enfrentamiento fue ganando relevancia, especialmente en el contexto de la Primera División, donde ambos clubes lograron consolidarse y protagonizar campañas competitivas.

El último antecedente, favorable a Unión

El cruce más reciente se dio el 21 de octubre de 2025, en el estadio 15 de Abril, donde Unión se impuso con claridad por 3-0. En aquella jornada, los goles fueron convertidos por Agustín Colazo, mientras que Damián Fernández, en contra, y Marcelo Estigarribia completaron la diferencia.

Unión Defensa Agustín Colazo La última vez que se vieron las caras fue en Santa Fe, con triunfo de Unión ante Defensa por un contundente 3-0.

Si se toma como referencia el último enfrentamiento en el estadio Norberto Tomaghello, el resultado fue un empate sin goles el 14 de abril de 2025, en un partido que marcó el cierre del ciclo de Cristian González como entrenador rojiblanco.

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En cuanto a triunfos en condición de visitante, la última alegría de Unión en ese escenario se remonta al 2 de mayo de 2021, cuando ganó 1-0 con gol de Kevin Zenón.

Un historial que promete otro duelo cerrado

Con números tan ajustados, cada nuevo enfrentamiento entre Unión y Defensa y Justicia renueva una rivalidad donde no hay margen para confiarse. La historia reciente y las estadísticas coinciden: es un cruce sin favoritos claros, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.