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Felipe Viola, el juez de Unión: estreno para el Tatengue y antecedentes favorables a Defensa

Felipe Viola dirigirá por primera vez a Unión en un partido clave ante Defensa, que ya tiene buenos recuerdos bajo su control.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 10:40hs
Felipe Viola, el juez de Unión: estreno para el Tatengue y antecedentes favorables a Defensa

En la antesala del cruce entre Unión y Defensa y Justicia, un detalle no pasa desapercibido: la designación de Felipe Viola como árbitro principal del encuentro que se disputará este sábado desde las 17.45, con transmisión de TNT Sports.

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El equipo arbitral estará compuesto además por Adrián Delbarba y Federico Lapalma como asistentes, mientras que Gastón Iglesias cumplirá funciones de cuarto árbitro. En tanto, la tecnología tendrá como responsables a Sebastián Martínez en el VAR y Mariana De Almeida como AVAR.

Un debut absoluto con Unión

Para el conjunto rojiblanco será una jornada particular, ya que Viola nunca dirigió a Unión. De esta manera, el Tatengue afrontará un estreno con el juez, sin antecedentes previos que permitan marcar una tendencia en cuanto a resultados o rendimiento bajo su arbitraje.

Un historial positivo con Defensa

Distinto es el panorama para Defensa y Justicia, que ya fue dirigido en dos oportunidades por Viola, ambas con saldo positivo.

Unión Defensa Mauro Pittón
Para Uni&oacute;n ser&aacute; su primer partido con Felipe Viola como &aacute;rbitro; Defensa tiene un historial positivo con el juez.

Para Unión será su primer partido con Felipe Viola como árbitro; Defensa tiene un historial positivo con el juez.

El primer antecedente se remonta al 31 de agosto de 2025, cuando el conjunto de Florencio Varela se impuso 2-1 ante Belgrano de Córdoba en el estadio Norberto Tomaghello, con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello.

Más cercano en el tiempo, el 8 de febrero de 2026, el Halcón volvió a festejar con este árbitro al vencer 3-2 a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, en un encuentro que tuvo a Juan Miritello como figura con un doblete.

Un perfil de árbitro con mano firme

En cuanto a sus estadísticas, Viola se caracteriza por un criterio riguroso. En la Superliga, entre el Clausura 2025 y el Apertura 2026, dirigió siete partidos en los que mostró 39 tarjetas amarillas y sancionó dos expulsiones directas.

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Su recorrido también incluye una extensa experiencia en el ascenso: en la Primera Nacional suma 65 encuentros, con 283 amonestaciones, además de 10 expulsiones por doble amarilla y 13 rojas directas.

A esto se le agregan participaciones en la Copa Argentina, la Primera B Metropolitana y compromisos de selecciones juveniles, en un camino que lo fue consolidando dentro del arbitraje argentino.

Unión Defensa Felipe Viola
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