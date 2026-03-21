En la antesala del cruce entre Unión y Defensa y Justicia, un detalle no pasa desapercibido: la designación de Felipe Viola como árbitro principal del encuentro que se disputará este sábado desde las 17.45, con transmisión de TNT Sports.
Felipe Viola, el juez de Unión: estreno para el Tatengue y antecedentes favorables a Defensa
Felipe Viola dirigirá por primera vez a Unión en un partido clave ante Defensa, que ya tiene buenos recuerdos bajo su control.
Por Ovación
El equipo arbitral estará compuesto además por Adrián Delbarba y Federico Lapalma como asistentes, mientras que Gastón Iglesias cumplirá funciones de cuarto árbitro. En tanto, la tecnología tendrá como responsables a Sebastián Martínez en el VAR y Mariana De Almeida como AVAR.
Un debut absoluto con Unión
Para el conjunto rojiblanco será una jornada particular, ya que Viola nunca dirigió a Unión. De esta manera, el Tatengue afrontará un estreno con el juez, sin antecedentes previos que permitan marcar una tendencia en cuanto a resultados o rendimiento bajo su arbitraje.
Un historial positivo con Defensa
Distinto es el panorama para Defensa y Justicia, que ya fue dirigido en dos oportunidades por Viola, ambas con saldo positivo.
El primer antecedente se remonta al 31 de agosto de 2025, cuando el conjunto de Florencio Varela se impuso 2-1 ante Belgrano de Córdoba en el estadio Norberto Tomaghello, con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello.
Más cercano en el tiempo, el 8 de febrero de 2026, el Halcón volvió a festejar con este árbitro al vencer 3-2 a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, en un encuentro que tuvo a Juan Miritello como figura con un doblete.
Un perfil de árbitro con mano firme
En cuanto a sus estadísticas, Viola se caracteriza por un criterio riguroso. En la Superliga, entre el Clausura 2025 y el Apertura 2026, dirigió siete partidos en los que mostró 39 tarjetas amarillas y sancionó dos expulsiones directas.
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Su recorrido también incluye una extensa experiencia en el ascenso: en la Primera Nacional suma 65 encuentros, con 283 amonestaciones, además de 10 expulsiones por doble amarilla y 13 rojas directas.
A esto se le agregan participaciones en la Copa Argentina, la Primera B Metropolitana y compromisos de selecciones juveniles, en un camino que lo fue consolidando dentro del arbitraje argentino.