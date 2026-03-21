Unión busca recuperar el paso firme ante un Defensa en alza

Unión visitará a Defensa y Justicia, este sábado desde las 17.45, en Florencio Varela, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura.

Luego de dos igualdades que le impidieron despegar, Unión afrontará este sábado un compromiso exigente cuando visite a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará desde las 17.45, con arbitraje de Felipe Viola y con Sebastián Martínez a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

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El equipo que conduce Leonardo Madelón buscará reencontrarse con la victoria para dar otro paso firme rumbo a los playoffs, en un duelo directo ante otro de los animadores del campeonato.

Una baja sensible en Unión

La principal novedad en Unión pasa por la ausencia de Julián Palacios, quien no logró recuperarse de una molestia muscular. Si bien los estudios descartaron un desgarro, el cuerpo técnico optó por preservarlo para evitar riesgos mayores.

El volante venía de ser determinante en el empate ante Boca, donde marcó un verdadero golazo, pero llegó con lo justo desde lo físico y además tuvo que atender cuestiones personales en Buenos Aires, lo que retrasó su preparación semanal.

Solari gana terreno en el mediocampo

Ante este panorama, todo indica que Augusto Solari será su reemplazante en el once inicial. El mediocampista aportará dinámica, experiencia y recorrido en una zona clave, en un partido que promete ser intenso.

Augusto Solari Augusto Solari reemplazará al lesionado Julián Palacios en el único cambio que tendrá Unión para visitar a Defensa y Justicia.

Unión llega a este compromiso ubicado en el tercer puesto de la Zona A con 16 unidades, producto de una campaña sólida, aunque con la necesidad de volver a sumar de a tres tras dos empates consecutivos.

Un rival en alza

Enfrente estará un Defensa y Justicia que atraviesa un gran momento. El equipo dirigido por Mariano Soso viene de golear 5-2 a San Lorenzo como visitante y buscará estirar su invicto en el certamen.

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El Halcón también suma 16 puntos y quiere hacerse fuerte en casa, donde todavía no logró ganar en lo que va del torneo, por lo que el cruce asoma como determinante para ambos.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Unión

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández, Elías Pereyra; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas; Agustín Hausch, Juan Manuel Gutiérrez, Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Sebastián Martínez.

Hora de inicio: 17.45.

TV: TNT Sports Premium.