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Visita de riesgo: Unión enfrenta a Boca buscando cortar la racha negativa

Este viernes desde las 21.30, el Tate jugará ante el Xeneize en la Bombonera. El elenco rojiblanco tendrá por delante el desafío de volver al triunfo luego de dos derrotas al hilo

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 08:49hs
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Unión visita este viernes a Boca.

Unión visita este viernes a Boca.

Luego de dos derrotas consecutivas (Talleres e Independiente), Unión está obligado a cortar la racha negativa y volver a sumar cuando este viernes desde las 21.30 enfrente a Boca en la Bombonera.

Madelón no definió el equipo

Y para este partido, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón no definió la formación y las dudas persisten en la zona media, dado que existe la chance de modificar el esquema táctico.

Es factible que el DT disponga un 4-1-4-1 en lugar del tradicional 4-4-2. Pero tampoco es una certeza, por lo cual, habrá que esperar hasta último momento para conocer el equipo que enfrentará al Xeneize.

Por su parte, Boca pondrá en cancha lo mejor que tiene y la unica duda que mantiene el Vasco Arruabarrena pasa por el ataque, respecto a si juega Leonel Flores o Sebastián Villa.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Brahian Cuello o Mauro Luna Diale o Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Sebastián Bresba.

Estadio: Alberto J. Armando.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Unión Boca Bombonera
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