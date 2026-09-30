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La Reserva de Unión sigue en caída: perdió ante Rosario Central en Arroyo Seco

Tras la dura derrota en el clásico ante Colón en la fecha previa, Unión volvió a tropezar, esta vez ante Rosario Central por 2-0 en Arroyo Seco.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 17:59hs
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La Reserva de Unión sigue en caída: perdió ante Rosario Central en Arroyo Seco

La Capital

La Reserva de Unión atraviesa una racha complicada en el certamen oficial de la Liga Profesional. Luego de la derrota sufrida ante Colón en el clásico santafesino en condición de visitante, el conjunto dirigido por Alejandro Trionfini volvió a tropezar fuera de casa al caer por 2 a 0 frente a Rosario Central en el predio de Arroyo Seco.

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Con este resultado, Unión quedó ubicado en la 12° colocación de su zona con 13 puntos, a cuatro unidades de Sarmiento de Junín, que hoy ocupa el último puesto de acceso a los playoffs.

Las acciones del partido entre Unión y Rosario Central

En un desarrollo parejo y con pocas ocasiones claras en la etapa inicial, el conjunto local sacó ventaja a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado con precisión por Marcelo Cabrera desde la derecha, el zaguero Franco Castorani aprovechó un descuido en la marca de la defensa tatengue y conectó de cabeza para establecer el 1 a 0.

En el complemento, el desarrollo mostró a un Central replegado en su campo que le cedió el balón al elenco santafesino. Sin embargo, las aproximaciones de Unión carecieron de la profundidad necesaria o chocaron contra la figura del arquero auriazul, Leonardo Sosa.

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A los 40 minutos de la segunda mitad, cuando la visita buscaba el empate, el Canalla liquidó el pleito de contraataque: Santiago Segovia asistió a Hernán López, quien definió mano a mano frente al arquero rojiblanco para poner el 2 a 0 definitivo.

Síntesis y formaciones

Rosario Central (2): Leonardo Sosa; Sebastián Lago (68' Kevin Gutiérrez), Franco Castorani, Felipe Carnicero (83' Marco Vicente) y Leonardo Ríos (57' Asael Oviedo); Joaquín Espina y Paolo Giaccone (68' Tomás Salteño); Paulo Bustos, Santiago Segovia y Marcelo Cabrera (57' Hernán López); Thiago Ponce. DT: Mario Pobersnik.

Unión (0): 1- Juan Martín Kuverling; 4- Francisco Barinaga, 2- Jesús Schalbetter, 6- Mateo Aimar, 3- Santiago Zenclussen; 5- Lucas Cacciabue, 8- Facundo Iacono, 7- Benjamín Pérez, 10- Ricardo Solbes, 11- Tomás Torres; 9- Nicolás Puebla. Suplentes: 12- Pividori, 13- Coria, 14- Canteros, 15- Mosset, 16- Rubinich, 17- Bigot, 18- Pedano, 19- Ligori, 20- Giraudo, 21- Schaper, 22- Benavidez, 23- Fernández. DT: Alejandro Trionfini.

Goles: 22' PT Franco Castorani (RC) y 40' ST Hernán López (RC). Cancha: Predio de Rosario Central (Arroyo Seco).

Unión Reserva Rosario Central
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